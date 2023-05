Un superbowl más

O supertazón, que aquí también se estila traducirlo… Y, como ya he explicado en más de una ocasión, es masculino… Eso de “la” superbowl aquí les hace mucha gracia.

Además, el ordinal de cada año, se escribe en números romanos; en Estados Unidos les gusta darle esa solemnidad. Y ya va a ser el LVII, o sea, ese tradicional partido que paraliza un domingo de febrero es un poquito más joven que yo, que en julio cumpliré 55.

He contado alguna vez que jugué al rugby en mis años mozos, por lo que, como además soy futbolero, con nociones de ambos deportes uno fácilmente puede seguir un partido “de americano” y pasárselo bastante bien.

El béisbol/beisbol, al que también le voy cogiendo el tranquillo, es mucho más indescifrable; con decirles que, además de tener muchas reglas, algunas de ellas varían de una conferencia a otra (las ligas es los Estados Unidos tienen muchas divisiones y subdivisiones en grupos y conferencias); incluso, hay reglas que varían de un estadio a otro.

Volviendo al “americano” –apócope de fútbol americano, por contraposición al futbol soccer o simplemente, soccer–, a pesar de tantas pausas, suele ser entretenido.

Lo entrecortado creo que se debe a que a los del norte les encanta tener tiempo de levantarse a la nevera –eso explican, por lo menos, los que venden cosas de las que llenan neveras–; de hecho, debe ser verdad, porque la explicación de que al soccer –nuestro fútbol, por si no les había quedado claro– no tenga tanto éxito como espectáculo televisivo en Estados Unidos (no siendo entre la comunidad hispana) parece que son esos larguísimos 45 minutos más quince, más otros 45, más las prórrogas cuando hay, que pueden terminar sin un miserable gol…

Yo, la verdad, ya me he acostumbrado a intentar reservar ese domingo de febrero; como Pilar cumple el 8; más de una vez nos ha pillado de viaje celebratorio y, como en los hoteles suelen aprovechar para montar una fiesta “gringa”, poner pantallotas y bufés de hot dogs, palomitas, hamburguesas, alitas, hasta Pilar se ha animado y nos hemos sumado a la fiesta.

Claro, desde allá, a lo que hay que animarse es a trasnochar para verlo, no es tan fácil.

