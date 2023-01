Nuestra Señora de las Angustias ya luce en San Pablo con su policromía original

Nuestra Señora de las Angustias ha regresado a la iglesia de San Pablo seis meses después de su salida al taller, en el mes de julio, para ser restaurada y ha recuperado la policromía original de 1735.

Satisfacción por los resultados en la Congregación de Jesús Recatado y también en la encargada de la restauración, Isabel Pantaleón, durante la presentación este lunes de la imagen restaurada en su regreso a la parroquia de San Pablo.

"Y a tenemos por fin a nuestra señora de La Angustias con nosotros", ha afirmado Emilio Alberto Sánchez, Hermano Mayor, quien ha señalado la curiosidad que tenían porque "sabíamos que no eran los colores originales de la Virgen, pero no sabíamos cuéles eran". En este sentido, ha explicado, que "nos dio un día por hacer una cata a ver qué había debajo y la sorpresa fue los colores que tiene".

El trabajo de restauración ha sido "muy laborioso, pero ha quedado muy bonita", ha añadido. La imagen aproximadamente es de 1735 y se supone que de José Larra Domínguez, ha explicado, y estos "son los colores con los que se supone hizo la imagen en su día; tiene pinta de ser más alegre de lo que era, tenía colores muy apagados ".

Isabel Pantaleón, la restauradora, ha explicado que "lo más laborioso ha sido quitar los repintes, porque llevaba varias capas encima, sobre todo la túnica llevaba dos capas. La persona que lo repintó se ve que se esmeró y se metió en todos los pliegues con mucho cuidado para que no quedara tanto de la anterior policromía".

Un trabajo "laborioso y costoso, pero la policromía que llevaba no era la que le correspondía, además era muy oscura, siempre daba la impresión de ser un poco una Virgen de escayola, porque no se correspondía lo que es la policromía con la talla. Le hemos devuelto su color lo más original que parece ser, no deja de haber pasado tiempo y no puede ser como exactamente él la creó", pero el resultado "ha sido bueno y al menos se le ha quitado ese aspecto mustio que no era el verdadero".

FOTOS: VANESA MARTINS