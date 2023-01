Lo naco es chido, ¿vale?

El vale del título es guiño a un “charro” que publiqué en diciembre, no me lo vayan a tomar a mal en alguna de las orillas… Ya ni sé en cuál.

“Naco”, una palabra que tiende a lo insultante en México, en España no significa nada. Dicen que viene de la palabra totonaca, nombre de una de las culturas prehispánicas; también que así se les decía a unos soldados… Lo que es un hecho es que, hoy en día, derivó en algo que en España estaría cerca del concepto “paleto”; pero no solo.

Porque el naco, o a quien acusan de ello, cumple, o puede cumplir, con las características que un español prejuicioso y prejuiciante atribuiría a un paleto: sí, ignorante, populachero, vulgar…

Puede cumplir, o sea, pobre, no necesariamente tiene que tener todas esas características… Incluso, más que probablemente, no tenga ninguna, pero lo parece… Y ahí radica el quid de la cuestión. El naco tiene un componente racial que el paleto no. O sea, el estereotipo del paleto de las películas era “de pueblo”, y hasta ahí. Pero el naco, acá, es de pueblo, lo parece y, así se vista de Armani, conduzca un Maserati, seguirá siendo naco…

No, bueno, eso pasa también con el paleto, me dirán. Entonces, siguiendo con el afán de desmenuzamiento antropológico, tendré que aseverar que el naco es “prieto”, o sea, con piel de color serio, o aseriado… en un país donde el blanqueamiento es, para muchos/as/es, aspiracional. El marchante de verduras te va a decir güero −así tengas un color cercano al de Vinicius Jr.−, o patrón, aunque no tengas donde caerte muerto. La mercadotecnia popular no se anda con remilgos y, si no te dice así, lo mismo te lo tomas a mal. Por eso en general, si te ven de traje te dicen licenciado. Y en otros países es peor: el genérico licenciado les parece escaso y te hacen doctor.

Normalmente, lo curioso de los estereotipos es que suelen estereotipar… al que estereotipa; el que en España se burla, o se burlaba, de los “paletos”, normalmente lo es, o lo era... o era considerado así por otros.

Por eso los “fresas” –“ pijos” en mexicano− que tienden a naquear a otros… Pues eso, qué les puedo decir, se pintan solos.

