La pintura realista de Juan Carlos García Astudillo se expone en El Charro

La sala de exposiciones del Centro Municipal Integrado (CMI) Julián Sánchez 'El Charro' acoge hasta el 26 de mayo la muestra de pintura al óleo y acuarela 'Postales desde el alma' de Juan Carlos García Astudillo, que podrá visitarse de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas, y los sábados y domingos de 10:00 a 14:00 horas.

Según explica el autor, “desde el primer momento mi estilo se ha decantado por el figurativo realista, que es el que más me gusta y en el que mejor me desenvuelvo. El óleo es la técnica que utilizo habitualmente, si bien he descubierto ahora las acuarelas. Puntualmente he experimentado con otras técnicas y estilos pero como algo anecdótico”.

El artista

Vecino de Frades de la Sierra, Juan Carlos García Astudillo sintió desde niño una atracción especial por la pintura y el arte en general, pero no fue hasta los 25 años cuando decidió dar un paso más en su afición. Tras adquirir los conocimientos técnicos básicos en el estudio donde la pintora Concha Pérez Daza impartía sus clases en Salamanca, comenzó una trayectoria autodidacta.

En 1993 realizó su primera exposición dentro de un trabajo colectivo con más alumnos del estudio en la Sala Unamuno de Salamanca, a la que siguió una muestra individual en 1997 en el café La Salina de Salamanca. Tras un parón creativo por motivos laborales, recuperó la actividad artística durante el confinamiento domiciliario con motivo de la pandemia de Covid-19. En 2022 expuso su obra en el Ayuntamiento de Guijuelo y en la Casa Museo de José María Gabriel y Galán, en Frades de la Sierra.