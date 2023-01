Elogio de una mujer valiente

En estos momentos, en que la mujer es perseguida, maltratada y tal como recogen los datos cada día nos encontramos, con el lamentable suceso de que alguna ha sido victima y asesinada, por su pareja o expareja mayoritariamente, por eso quiero resaltar desde este modesto trabajo, a una mujer valiente, entregada y culta, cuya dedicación a su causa fue aplicar sentido humano, contraída responsabilidad, y juicio político.

“La flamante directora general de prisiones acaba de llegar a Santander, al penal del Dueso, Victoria Kent estaba muy preocupada porque le habían llegado inquietantes noticias, de que los reclusos preparaban un motín. Se enfrentaba a una prueba de fuego, y así lo recordaba en un artículo publicado en abril de 1976, cuarenta y siete años después del episodio: Medite e inicie mi viaje. Ordene formar a la población reclusa en el gran patio. Les hablé desde una plataforma allí instalada y dije que el gobierno se interesaba especialmente por las reformas de cárceles y presidios… que se iba a mejorar en lo posible la vida penal. Pero teniendo noticias de que algunos estaban armados, la primera condición que ponía era la del desarme inmediato. - Lo recuerdo como si lo vivido fuera ayer-. El personal que estaba detrás mí quedó sobrecogido. Siguieron unos minutos de silencio e incertidumbre, cuando de un lejano rincón situado a la derecha, surgió un recluso joven, fuerte y decidido, y tomando el arma que llevaba en el bolsillo, la tiró al extremo del patio. A continuación, una lluvia de armas fue dirigida al mismo rincón. El penal quedo desarmado. Agradecí, no sin emoción, el rasgo viril y respetuoso, y prometí lo que más tarde se fue realizando en el penal: el arreglo de un campo de deportes y la puesta en marcha de talleres de trabajo. Al día siguiente asistí a la comida en común, las caras me sonreían… este episodio constituye uno de los más fuertes recuerdos de mi vida”.

No es de extrañar que fuera uno de los recuerdos más impresionantes. El todavía hoy Penal del Dueso se alza como imponente fortaleza sobre un acantilado de la playa cántabra de Berria, cerca de Santoña. Cabe imaginar, observando muros y torretas, el coraje que Victoria Kent necesitó desplegar para enfrentarse a aquellos presos sucios, violentos, mal alimentados, condenados a una vida indigna durante años y sin la más mínima esperanza de redención. En realidad, no hizo otra cosa la primera mujer que ocupaba un alto cargo en España que aplicar la mejor pedagogía republicana, es decir les pidió tiempo y confianza a los presos y les prometió una reforma penitenciaria a fondo que removiera la podredumbre de una de las instituciones más sórdidas de la monarquía: las prisiones. ¡“Señores, les grito a los presos de El Dueso, “la Republica posee medios sobrados para obligarles a deponer su actitud y acabar con está situación. ¡Pero espero que tiren las armas al suelo”!

Admiradora de Concepción Arenal (1820 1893), con 39 años recién cumplidos Victoria Kent pasa a formar parte del equipo del ministro de justicia. Como única mujer del gabinete se integra en el primer gobierno provisional republicano. La abogada malagueña va a sentirse muy a gusto en su puesto, porque impulsar la reforma penitenciaria en un régimen de libertades había sido una de las grandes ilusiones de su vida. Victoria Kent se pondrá a trabajar y desplegaría en catorce meses que ocupo el puesto ordenes que no ofrecen duda de sus intenciones reformadoras. Las primeras disposiciones se referían a liberar presos que tenían obligación de asistir a actos religiosos católicos, así como el permiso para poder leer, incrementar la ración alimenticia, y a retirar de las cárceles todas las cadenas, grilletes y hierros similares, que todavía en 1931, perpetuaban practicas medievales para los reclusos que estuvieran castigados. En un gesto cargado de simbolismo y gratitud, la nueva directora general encargó que el hierro fundido sirviera para levantar un monumento a su admirada Concepción Arenal en el paseo Rosales de Madrid.

Victoria Kent aparte de sus tareas, participa en la campaña de elecciones a las Cortes constituyentes a las que concurre en las listas del Partido Radical Socialista que permitía que las mujeres mayores de 23 años fueran elegibles. Se presento por Madrid y Salamanca donde compartió candidatura con el rector Miguel de Unamuno. Su coraje republicano llega hasta pequeños pueblos, a horas de distancia de Madrid donde pronuncia apasionados discursos ante auditorios de campesinos, obreros, y comerciantes que despertaban al fin del atraso de décadas de caciquismo.

Victoria resulto finalmente elegida diputada por Madrid y se convirtió junto a Clara Campoamor, en la primera parlamentaria democrática de la historia de España.

La forma en que fue tratada, nos obliga a bajar la cabeza, sectores de la ultra derecha política, conservadores, periodística y eclesiástica, no dudaron en utilizar todo aquello que pensaron que podía desacreditar a la directora general, incluidas las veladas recriminaciones por su lesbianismo o por lo que consideraban una vida privada anormal, es decir, estar soltera y sin hijos… Este reconocimiento de una mujer valiente, no es más que una pincelada de su vida, de su lucha, de su búsqueda del sentido humano y justo, y que por ello hubo de soportar el trato vejatorio, cruel y discriminado, de una sociedad, que desgraciadamente todavía hoy en muchos rincones del mundo y en no pocos aspectos, sigue maltratando, a la mujer…

Fermín González, salamancartvaldia.es, blog taurinerías