Sofía Cristo: "Estoy descubriendo a mis padres en una época en la que yo no existía"

Hace unos días veíamos a Bárbara Rey en 'Y ahora Sonsoles' hablando abiertamente sobre su relación sentimental con el Rey Don Juan Carlos, un acontecimiento histórico que se quedará grabado en la mente de muchos espectadores ya que, tras años y años de especulaciones, la vedette hablaba sin pelos en la lengua sobre ese romance clandestino que tuvo lugar hace años.

Bárbara está viviendo un momento de lo más especial al ver su vida recreada en la serie 'Cristo y Rey', una producción de ATRESplayer PREMIUM que está dando mucho de qué hablar porque refleja a la perfección la vida de Ángel Cristo y la vedette.

Europa Press ha hablado en exclusiva con Sofía Cristo y nos ha confesado que su madre está "estupenda" y, aunque no sabe si le habrán dado un toque por hablar abiertamente sobre su relación con el Rey Juan Carlos, sí que confirma que en el pasado los tuvo: "había toques si no ella nunca hubiese salido diciendo determinadas cosas porque si no, no estaría aquí".

La dj nos ha asegurado que lo que más le ha gustado de la serie de sus padres es ver sus traumas: "conocer los de tu padres porque mi madre me ha podido contar alguna cosa, pero el sufrimiento que ella tenía o todo lo que ha pasado mi padre, de que estuviera en un orfanato, yo eso no lo sabía".

De hecho, Sofía agradece públicamente que se haya grabado esta serie porque está conociendo un perfil de sus padres que no conocía: "yo estoy descubriendo a mis padres en una época en la que yo no existía, para mí es fabuloso. Estoy conociendo a mi padre, que me emociona y a mi madre, que obviamente yo conozco más pero es muy emocionante verles de jóvenes".

Por otra parte, Sofía, que empezó en el mundo de la música con diecisiete años, ha demostrado "que es mi vida, mi camino" y ahora está especialmente emocionada porque "el 10 de febrero sale mi nueva remezcla con Soraya Arnelas, hemos remezclado 'mi mundo sin ti'".