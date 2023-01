Política vs Conciencia

Cuando alguien se va a meter en política lo primero que tiene que hacer es buscar un lugar seguro de su casa para guardar su conciencia. Buscar otro hueco para guardar la libertad, no estaría de más.

Al principio, cuando en el neófito aún no ha calado la política en sus más íntimos adentros, puede pensar e incluso creer que su conciencia y su libertad son compatibles con el ejercicio de esa noble actividad.

A medida que van pasando los días irá encontrado obstáculos que para salvarlos tendrá que aligerar lastre, y la conciencia pesa mucho, no digamos la libertad.

No es normal, por no decir que es imposible, que un numeroso grupo de personas que, aun compartiendo los mismos ideales, piensen exactamente igual a la hora de buscar soluciones a los problemas que les van surgiendo. Es aquí cuando viene el enfrentamiento entre lo que mi partido me ordena votar y lo que mi conciencia me dicta. Hay que elegir: si sigo a mi conciencia y voto, no en contra de mi partido, sino distinto, es decir, si voto lo que mi conciencia me dicta, el partido no tardará en marginarme y pasaré a engrosar la lista negra de los que no serán designados candidatos en las próximas elecciones. Es decir, se acabará mi “carrera” política. Por lo tanto, si quiero hacer carrera en política, tengo que guardar con mucho cariño mi conciencia y mi libertad allí donde ni estorben ni las vea nadie. A partir de ese momento no tendrás que molestarte en pensar, el partido te lo dará pensado. Tú limítate a apretar el botón que te digan, y procura no equivocarte.

Hubo una persona en nuestra reciente historia a la que podemos tomar como modelo de libertad y de actuar con arreglo a su conciencia: D. Miguel de Unamuno. Claro que eso le costó no pocos disgustos, como el ser desplazado por los socialistas, (no echado del partido, porque Unamuno, salvo un par de años de su juventud, nunca estuvo afiliado al partido), retirarle el título de presidente honorario de la Federación Provincial Obrera de Salamanca o que le llamaran traidor a la República.

Los socialistas de la época, para evitar que se repitiera el que alguien dentro de sus filas pudiera votar en conciencia, decidieron que nunca más incluirían en sus listas a personas independientes. Es decir, se aseguraron que todos sus miembros dejaran guardada y bien guardada en casa su libertad y su dignidad.

No les sentó nada bien el que Unamuno apoyara ciertas proposiciones conservadoras como la de dar la oportunidad de apelar a aquellos que se sintieron perjudicados por la aplicación de la ley de la Defensa de la República. Es decir, no les gustó el que una persona votara obedeciendo a lo que su dignidad le decía.

Tampoco a Unamuno le sentó nada bien el que en 1932 algunos diputados le confesaran en privado su desacuerdo con el artículo segundo del Estatuto catalán en el que se hablaba del idioma y luego votaran a favor.

Es cierto que a Unamuno nunca le tembló el pulso a la hora de decir lo que pensaba, fuera en el que foro que fuera, pues para él para hacer política no se necesita afiliación política alguna.

No sé si hoy en nuestro país habrá algún político que, siguiendo los dictados de su conciencia, se atreva a votar en contra de lo que le dicte su partido, salvo alguno que se equivoque a la hora de pulsar el botón.

Hemos visto recientemente políticos con bastante responsabilidad nacional, criticando en los medios de comunicación, las leyes que al dictado de los independentistas catalanes han sido aprobadas, pero a la hora de la verdad, a la hora de votar esas leyes en el Parlamento, han dejado bien guardada su conciencia y su libertad en algún hueco de su casa.

Luis Gutiérrez Barrio