Gloria Camila arremete contra Ana María Aldón

"Tienes de plazo hasta la tarde de hoy para salir a decir la verdad sobre nosotros o seré yo el que hable" le decía Iván González a Gloria Camila este sábado en 'Fiesta'. El colaborador dejaba a entrever la semana pasada que entre ellos había habido algo más que un tonteo cuando ésta ya estaba saliendo con su actual pareja, David, y ayer pudimos saber su verdad.

"Que le cuente a su novio en qué baño estaba cuando le llamó diciéndole que ya estaba en casa, dejó al chico llorando en la discoteca porque se vino conmigo esa noche a mi casa" contaba ayer Iván. Gloria, ante el testimonio del colaborador, se puso en contacto con Aurelio Manzano y le lanzaba una pregunta: "Que diga qué tengo en el trasero", a lo que, nervioso, fallaba la respuesta.

Minutos más tarde, Europa Press acudía a la tienda en la que Gloria ha montado un mercadillo de ropa usada para saber su opinión al respecto y la joven nos aseguraba que "ya lo he desmentido", dejando claro que lo que cuenta Iván es mentira: "en sus sueños igual".

También le preguntamos por las declaraciones de Ana María en el programa tras asegurar que le sorprendía lo que le había pasado con el móvil ya que se le da muy bien utilizarlo y Gloria se mostraba contundente: "¿si? ¿he sido operadora o algo? a lo mejor en otra vida fui operadora" y añadía "¿ah si? y, ¿a ella qué se le da bien?".

Tras la crítica de Ana María por no haber sido invitada a la inauguración del museo de su exmarido, Gloria también aprovechaba para asegurar que "todo el mundo estaba invitado", por lo que la madre de su hermano no fue porque no quiso, no porque no estuviese invitada.