Impuestos e igualdad.

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua al definir la palabra mentir utiliza estas acepciones: “1. Decir o manifestar lo contrario de lo que se sabe, cree o piensa. 2. Inducir a error. 3. Fingir, aparentar. 4. Falsificar algo.” El Obispo de Salamanca al cumplir un año tras su nombramiento lo ha analizado en varios medios de comunicación, y comentado el futuro próximo. Como la apertura del Museo Diocesano en Semana Santa, confiemos sea una novedad interesante y otro atractivo cultural para la ciudad. La que me llamó más la atención fue cuando alguno de esos medios le preguntó por el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

Su respuesta es impecable, "la diócesis no paga IBI por sus inmuebles, pero como no lo paga ningún partido político o fundaciones". Reconoce que “la Iglesia tiene ese privilegio, pero al igual que otras estructuras que no tienen ánimo de lucro, como partidos políticos, asociaciones.” Cierto, como otros son beneficiarios de exenciones de impuestos. Gracias a los Acuerdos entre el Estado Español y la Santa Sede de 1979, firmados 5 días después de la entrada en vigor de la Constitución Española. Muy rápidos al elaborar un texto adecuado a la proclamación de aconfesionalidad en nuestra Carta Magna.

Y aquí es donde volvemos al principio, ¿cómo estimamos no decir toda la verdad?. En teoría un partido político no puede utilizar algún Bien Inmueble propio para actividades económicas generadoras de beneficios. Diferentes son las posibilidades de propiedades eclesiásticas, donde podemos encontrar hospitales privados, hoteles, locales de ocio, aparcamientos, actividades comerciales o residencias de estudiantes. Muy alejado de un templo o casa parroquial, aunque la relación no pase de un alquiler o cesión del espacio físico. Pero beneficiados por la exención de impuestos otorgada a la Iglesia. Ni siquiera las entradas a la Catedral, gestionada por una empresa privada, paga el IVA como sí ocurre con tantos artículos de primera necesidad.

Volviendo al IBI, de Salamanca, en 2022 el Ayuntamiento recaudó 44 millones de euros a la ciudadanía por ese concepto, el 26% de los 167 millones de gasto presupuestado. Ganemos Salamanca comprobó que las exenciones a ese impuesto fueron 4.074.720,22 € en 2015. Repartidas en tres categorías, por Bien de Interés Cultural (BIC) 899.931.98 €, la Iglesia Católica 923.353,16 €, y por la Ley de Fundaciones: 2.251.435,08 €. Más allá de los lugares de culto (generalmente BIC), no se discute la exención para ellos, demasiados supuestos se asemejan mucho a una injusticia fiscal y ética.

Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), en la clasificación del pago del IBI en 2021 de 52 capitales de provincia fuimos la 13. No olvidemos los recursos públicos para restauración de monumentos, educación, IRPF, etc. Incluso le ampara el saliente Tribunal Constitucional, frente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, quien en junio de 2017 dictaminó que la Iglesia debe pagar sus tasas de bienes inmuebles "cuando realice actividades económicas" que conlleven "beneficios fiscales".

Soy perfectamente consciente de la importancia de una institución como la Iglesia Católica en la historia y la cultura que nos atañe, incluso cubre huecos sociales a través de Caritas dejados vergonzosamente por las administraciones. Pero no se puede ocultar el ejercicio de mal ejemplo en algo tan sensible como los impuestos, claves para corregir los crecientes desequilibrios sociales. De quien predica la pobreza, pero demasiadas veces hace ostentación contraria, o incluso acapara bienes materiales logrando ser juez y parte. El Vaticano informó en febrero de 2020 del pago anual de tasas e impuestos inmobiliarios a Roma, 9,3 millones de euros ese año. Un año después el Papa elogió la honestidad de quienes pagan sus impuestos, "En realidad, los impuestos son un signo de legalidad y justicia", en audiencia a la Administración Tributaria Italiana.