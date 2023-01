Regina Moreiro: "Barrio Blanco está bastante bien, pero sigue teniendo muchas carencias"

Después de 37 años viviendo allí y tras casi 23 al frente de la asociación de vecinos Canto Blanco, la voz de Regina Moreiro es la más autorizada para hablar de lo que acontece en Barrio Blanco. Del barro y la construcción ilegal de sus primeras viviendas, a ser una zona tranquila y familiar.

Los primeros vestigios de lo que hoy conocemos como Barrio Blanco tuvieron lugar a mediados del siglo pasado. "El barrio empezó como muchos barrios, la gente hacía su casa por la noche. Casi todas las casas que se hicieron aquí eran ilegales porque eran unas tierras que estaban y la gente que venía de fuera empezó a hacer esto, así fue como se formó", explica.

La situación se formalizó, el barro de sus calles desapareció y el aspecto de los edificios cambió hasta llegar al que podemos ver hoy en día. "El barrio ha evolucionado. Es una pena porque hemos perdido la identidad que teníamos como barrio. Antes todo eran casas de planta baja, unifamiliares. Cuando me vine aquí en el año 86, casi todo era de planta baja. Por la noche todavía la gente salía a tomar el fresco a la puerta con sus sillas y mis hijos podían estar hasta las 2 de la mañana correteando por las calles porque la gente estaba al fresco. Cuando empezaron a hacer edificios, yo dije que se había perdido la gracia del barrio, su identidad. Ahora ya hay mucho edificio, quedan pocas casas de planta baja y las que quedan se están cayendo. Ha cambiado mucho, ahora es un barrio como otro cualquiera de Salamanca. Siempre decía que vivíamos en un pueblo dentro de la ciudad", asegura.

Barrio Blanco ha evolucionado, pero aún queda trabajo por hacer: "Dentro de lo que cabe, el barrio está bastante bien, pero sigue teniendo muchas carencias. Los parques están bastante dejados a pesar de que con la concejala que hay ahora parece que las cosas están cambiando, algunas calles necesitan arreglarlas, cambiarse todo el alcantarillado… Ahora van a arreglar la calle Santa Rita y llevábamos años pidiendo que la arreglaran porque había reventones, se inundaban los bajos de las casas…".

Y lo mismo ocurre en el tejido económico y comercial. Siguiendo la tendencia de otras zonas y de las ciudades actuales, las clásicas tiendas de barrio que alimentaban a los vecinos durantes muchas décadas han desaparecido, aunque todavía alguna resiste el paso del tiempo pero más a modo de salvavidas, para urgencias. "Ahora en el entorno de por aquí solo queda una tienda pequeña de barrio, había una pescadería y la han cerrado, hay un gimnasio y de los bares solo quedan dos", señala Regina Moreiro. Eso sí, tras muchos años de reivindicaciones por parte de los vecinos, hace más de una década consiguieron la tan necesaria presencia de una farmacia.

El empuje y las ganas por mejorar Barrio Blanco no faltan en la asociación vecinal, pero sí es cierto que su presidenta lamenta la falta de relevo generacional, un problema bastante frecuente en la Salamanca de hoy en día. "Los jóvenes no se implican porque se lo hemos dado todo hecho, se han encontrado con unos barrios que no son los que nos encontramos nosotros y vienen cómodamente. Siempre hay alguno que es más reivindicativo, pero luego no se implica, que es lo malo. Pero bueno, vamos tirando como podemos", concluye.