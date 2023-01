Rebeca, salmantina en Londres: “Tengo un sueldo que en España sería un sueño para muchísima gente”

Rebeca Herrera es salmantina, concretamente de Villamayor. Ha crecido, estudiado y hecho su vida en la capital salmantina. En 2019, con 23 años, tomo una importante decisión e hizo las maletas en busca de una nueva etapa en su vida. Como destino, Londres.

Un año antes, en 2018, había acabado el Grado en Comunicación Audiovisual en la Universidad de Salamanca. Un año después tomó esta decisión cuando su pareja encontró trabajo en la capital británica y ella no tenía trabajo aquí. “Me vine un poco a buscarme la vida, pero con la idea de estar aquí solo un año, lo típico para aprender inglés y luego volverme”. Ahora, tres años y medio después, sigue viviendo allí.

Cuando llegó ella misma dice que “no” le costó encontrar trabajo. “Encontrar trabajo en hostelería al principio fue bastante fácil, tenía varias entrevistas y al tercer día ya estaba trabajando en una cafetería”, explica. Un mes después comenzó en su actual trabajo, donde es teacher assistant, es decir, asistente de profesor en un colegio con necesidades especiales para niños con autismo. “Comenzar este trabajo fue algo relativamente fácil, aquí con que la persona tenga una titulación, no hace falta que sea de educación, y más viendo que es una persona extranjera con estudios, puedes trabajar".

En lo que respecta al nivel de vida nada tiene que ver con la de España. “Con mi sueldo puedo llevar una vida bastante buena. Evidentemente los precios van acordes con el sueldo y todo es más elevado”. Sin embargo, explica que, “no podría irme a vivir sola con mi sueldo, porque me lo dejaría entero en el alquiler”.

Como en el resto del mundo, durante el último año todos los precios han subido. “La vida ha subido de precio a unos niveles increíbles y yo al compartir piso y al compartir gastos, pues puedo tener una mejor vida, porque ahorro más. Pero en el último año los precios han subido muchísimo tanto en vivienda, como en la compra, todo ha subido”.

Sin embargo, tiene claro que “estoy cobrando un sueldo que en España sería un sueño para muchísima gente”. Aún teniendo en cuenta que la vida allí es más cara. “Este sueldo no lo encontraría en España con el trabajo que estoy”.

Rebeca está contenta en Londres, donde su círculo social está formado por extranjeros que también han dejado sus países en busca de otras oportunidades. “La mayoría de mis amigos y conocidos de aquí son extranjeros, tanto españoles, como griegos, italianos, franceses, de todos lados. Creo que conozco menos ingleses que extranjeros.”, cuenta.

“La vida en Londres es muy bonita, pero para mí no, no para siempre”

Ella llegó antes del Brexit, algo que le dió muchas facilidades. “Tuve menos dificultades para entrar al país, buscar trabajo, encontrarlo… porque ahora con el Brexit te exigen un montón de cosas que antes no” y añade que “ahora igual viene menos gente de otros países porque es más complicado encontrar trabajo, al menos en el caso de Londres”.

A pesar de todo, Rebeca echa de menos Salamanca y España, y tiene claro que le gustaría volver. “Echo de menos a España y a mi familia, y se ha hecho duro en varios momentos, como en plena pandemia, cuando pasé un año entero casi sin poder ir a casa, de septiembre a julio”, explica. La comida también es un factor clave, dice riendo. “La comida aquí es una auténtica mierda”.

“Ahora que las cosas están un poco más normales son se hace tan duro porque la vida ha vuelto, estoy viajando mucho, voy a España en Navidad, cada vez que tengo algo de vacaciones intento ir…. Ha pasado tanto tiempo y sigo echando de menos, sí que se me hace duro, y al 100% te digo que quiero volver”. Dice que “la vida en Londres es muy bonita, pero para mí no, no para siempre”.

Sabe que quiere volver, pero no tiene fecha de vuelta. “Me quiero volver cuanto antes lo que pasa es que es más complicado encontrar trabajo asegurado como lo tenemos aquí. Y, evidentemente, de aquí no nos vamos a ir hasta que Guille o yo no tengamos un trabajo, algún contrato que nos vuelva a llevar para España”, dice al otro lado del teléfono.