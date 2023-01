La historia de Mateo, el salmantino que es un crack al fútbol y al baloncesto: "Siempre le han querido los compañeros y entrenadores"

Hay jóvenes que son unos auténticos figuras en el mundo del deporte desde una temprada edad y Mateo García Roncero es el fiel reflejo de ello. A sus 15 años, el salmantino compagina jugar en el Cadete Regional de Unionistas y en el Autonómico del CB Tormes. Algo que está al alcance de pocos.

Por ello, desde este medio de comunicación hemos contactado con Pablo García, su padre, para que nos explicase una historia tan particular: “Practica los dos deportes desde pequeño y siempre le han gustado mucho. Al fútbol jugaba con unos niños y con su hermano en la calle, mientras que el colegio al que iba, el Padre Manjón, tiene una escuela de baloncesto y era la actividad que se hacía. Con esfuerzo de compaginar horarios, que en ese sentido no es fácil, ha podido. Es un chico coordinado, ágil, rápido y disfruta. Siempre le han querido los compañeros y entrenadores”.

No obstante, este mundillo no es el único en el que se maneja a la perfección, puesto que los estudios tampoco se le dan nada mal, motivo por el que su progenitor ha indicado que "su desempeño en el colegio o en el instituto siempre ha sido muy bueno y eso ha ayudado. Si eso no hubiera sido así, igual habría sido un obstáculo. Es trabajador, por lo que hay muchos días que viene de entrenar y se pone a acabar los deberes. También sale con los amigos y es un chaval normal. Lo que busca cualquier padre es que su hijo sea buena persona. Te pone contento ver sus resultados, pero tampoco queremos que sea el mejor. Si algo se le diera mal, se le apoyaría”.

Además, sus dos clubes siempre le han echado una mano para que el chaval pudiera disfrutar de lo suyo: “Los dos equipos saben que compagina actividades desde pequeño y siempre ha habido diálogo para facilitarle todo por si tiene una competición importante en un lado o en otro. Hay partidos a los que no puede ir porque tiene que faltar por el tema de horarios, que eso es lo que más le duele a él”.

LAS SELECCIONES

Con respecto a las preferencias por uno u otro, su padre ha indicado que “ha disfrutado mucho con los dos, pero ya no solo por el tema del deporte, sino también por el aspecto social. Él puede marcar una pequeña diferencia por el modelo de competición, ya que en uno puede dar igual quedar primero o cuarto para una Final Four y en el otro es una Liga en la que cada partido cuenta. Ha ido con las dos selecciones de Castilla y León. Con la de baloncesto empezó desde pequeño hasta el último campeonato de España de cadetes, por lo que ahí decidió ir a la de fútbol, que le han empezado a llamar hace un año. También ha estado en uno de España de fútbol”.

Por último, Pablo García ha querido mandar un mensaje claro y conciso: “Ojalá esto no fuera noticia y los chavales pudieran hacer dos deportes si les gustan, pero ahora mismo no hay coordinación. Que un chico juegue al fútbol y vaya al conservatorio no extraña, pero esto sí y si se dividieran las actividades sería más sencillo”.