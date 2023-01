Seguro que muchos lo recuerdan porque se bailó en fiestas, verbenas y saraos de todo tipo allá por mediados de los 60. Se conocía, y se sigue conociendo, como ‘la Yenka’. La canción, con bailecito incluido, fue interpretada por unos desconocidos hermanos holandeses que se habían afincado en Barcelona, Johnny y Charlie. Pero, aunque su carrera fue breve ya que al año siguiente Charlie falleció a consecuencia de un accidente de tráfico, su legado se ha perpetuado, la prueba de ello es que desde hace más de una década vemos practicar la curiosa danza cada vez que se encuentra en campaña electoral, es decir de forma permanente. Izquierda, izquierda... derecha, derecha... según de dónde venga el viento.

El pensamiento de Antonio Gramsci, filósofo italiano, fue recuperado por la izquierda americana y europea, también por la española, tras más de 80 años de su muerte, con apenas 46 años, y tras haber sufrido 11 de prisión, prisión a la que fue condenado por el régimen fascista de Benito Mussolini.

Y ustedes se preguntaran a qué viene citar a este tal Antonio cuando otros han dichos cosas tan interesantes como él, pues la razón es que me han venido a la cabeza algunas inteligente frases que se pueden leer sus ensayos titulados Cuadernos de la cárcel,las tecnologías de la comunicación no estaban tan avanzadas. En uno de sus textos, se anticipa a su tiempo al escribir: La conquista del poder cultural es previa a la del poder político, y esto se logra mediante la acción concertada de ciertos intelectuales infiltrados en todos los medios de comunicación, expresión y universitarios, los subrayados son míos. Y es quede cada vez está más claro que el ruedo de referencia para torearnos de nuestros políticos es sin duda el de los medios de comunicación.

Los de Podemos, Izquierda Unida o Más País desplazan sus discursos a la izquierda de la izquierda del PSOE porque hay que marcar distancia, no vaya a ser que los ciudadanos creamos que son lo mismo. Para ello, proponen medidas más de izquierdas en cuestiones como la edad de jubilación, las pensiones, la reforma laboral, la ley de vivienda; y piden presupuestos más sociales, impuestos de sociedades más duros a las grandes fortunas o la intervención de los productos que forma la cesta de la compra. Esto ocasiona enfrentamientos dialectos con ciertos ministros (además de dar pólvora a la oposición como efecto colateral) y un enormes beneficioso y gratuito ruido mediático para realizar sus pasitos a la... izquierda, izquierda...

Del otro lado, algunos grupos de derechas como Ciudadanos, también por supuesto de ultraderecha, tratan de señalar territorio con las derechas de toda la vida con objeto de aclarar cuáles son sus ideas frente a sus potenciales votantes, dado que sus propuestas prácticas brillan por su ausencia. Por eso VOX debe ser más radical, situarse más a la derecha de la derecha del Partido Popular, con relación a cuestiones tan importantes como la violencia de género, la eutanasia, la inmigración, la reforma del Código Penal o la interrupción del embarazo y con ello afianza sus pasitos a la...derecha, derecha.

Lo sucedido hace unos días en la Junta de Castilla y León, protagonizados por un tipo (evito lo de ‘señor’ porque le viene casi tan grande como lo que ‘Vicepresidente’) es el colmo del esperpento, aunque su rentabilidad a nivel de impacto en los medios de comunicación ha sido brutal. Yo debo confesar que no sé en que sustenta ese ‘especial’ interés de estos.

Porque prestar esa enorme atención, en prensa, radio, televisión, programas de debate, tertulias, etc.; a las absurdas palabras de alguien con el que el Presidente Mañueco no sabe, y que carece de responsabilidades, aunque cobrando un generoso sueldo, le permite montar de cuando en cuando algún ‘numerito faicistoide’ haciendo declaraciones que enrojecen a sus compañeros de gobierno o irse de visita a la concentración en Valladolid de los Pingüinos 2023, a la que fue en coche, aunque se bajó de él con un casco de motorista en la mano por eso de la foto. Otra de sus interesantes ha sido acudir al yacimiento arqueológico de Siega Verde para hacer fotos con su móvil. Eventos de ocio y turísticos que le pagamos entre todos y le permiten tener sus minutos de gloria con la complicidad de los medios de comunicación.

Los cambios de opinión no son malos, incluso son recomendables, eso sí, siempre se que mantenga la coherencia. Pero no se preocupen, estamos en año de elecciones (y cuándo no se peguntaran ustedes) así que todo esto postureo al rito de la Yenka, pasara. Recuerden que en el siglo I, el filósofo Epicteto de Frigia advirtió: Lo que inquieta al hombre no son las cosas, sino las opiniones acerca de las cosas.