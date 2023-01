Trabajadora, opositora a la Policía Nacional y deportista. Así es Cristina, Miss Salamanca 2023

Tiene 26 años, en salmantina, graduada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y, aunque actualmente trabaja como dependienta, se encuentra opositando para la Policía Nacional. Ella es Cristina Casillas y representará a Salamanca en el próximo certamen de Miss Mundo España 2023.

Cristina es alegre y, con una sonrisa, llega a las instalaciones de SALAMANCArtv AL DÍA, dónde la conocemos un poco más a través de esta entrevista y el siguiente vídeo. Mide 1’70 y le gusta el deporte, viajar y pasar tiempo con los suyos.

Con más de 2.300 seguidores en su perfil de Instagram, @cristina_casillas, una de sus “pasiones” es el deporte, y muestra de ello es que llegó a ser entrenadora de un equipo.

Se define como una persona “responsable, competitiva y segura de mí misma”, cualidades que le han hecho llegar hasta donde se encuentra. “Cuando me propongo algo, realmente me gusta hacer todo lo posible hasta el final para conseguirlo, no me rindo fácilmente”.

Tiene un día a día “normal” y "sencillo"."Me levanto, voy al gimnasio, estudio y me voy a trabajar”. Un terremoto que no puede parar de hacer cosas. “Las tardes o mañanas que tengo libres me gusta quedar, hacer cosas y organizar planes. No me gusta quedarme en casa”, explica.

Sus inicios en el mundo de la moda comenzaron cuando desfiló para varias marcas conocidas que contactaron con ella. “Me escribieron, me dieron la oportunidad de colaborar con ellas y decidí intentarlo”. En este sentido, tiene clara una cosa, “quieras que no eso me ha ayudado a llegar a dónde estoy”, y añade que “estoy muy contenta y feliz, me gusta mucho este mundo”.

Cuando desde el certamen contactaron con ella para hacerla la propuesta, no se lo esperaba. “Me escribieron por Instagram, hicimos una entrevista y me explicaron todos los detalles. Es algo que me pilló por sorpresa porque además desde el certamen tenían muy claro que querían que fuera yo la persona que representase a Salamanca”.

Habló con su familia, pareja y amigas y tomó la decisión. “Decidí intentarlo, al final es una experiencia que no se va a volver a presentar”. Los nervios ya empiezan a estar presente a tan solo unos meses de la celebración del certamen, pero quiere hacerlo bien y que no le traicionen. “Poco a poco como se va a cercando la fecha van apareciendo los nervios, pero tengo muchas ganas y me veo con posibilidad de ganar. Quiero ser yo misma, actuar como soy, si me equivoco pues aprenderé”.

Ya ha hablado y tiene acuerdos con diferentes firmas que la van a vestir para las diferentes galas y eventos. El proyecto social también lo tiene claro y en marcha, pero “tiene que ser un secreto”.

"Es un orgullo representar a Salamanca, a mi ciudad"

Como charra, cuenta que es “un orgullo” representar a la ciudad de Salamanca. “Siento mucho compromiso y yo creo que la ser de aquí toda la gente te presta más atención”. Salamanca nunca ha ganado ningún certamen de belleza y “me estoy proponiendo ser la primera. Mi objetivo es llevar a Salamanca a lo más alto, a ganar, y si no, al menos dejarla en un buen puesto”.

Sobre sus armas para conseguirlo, las tiene claras. “La responsabilidad es lo principal. Tener la cabeza bien centrada y no dejarte influenciar por nada ni por nadie. Allí vamos a estar muchas chicas, cada una con sus cualidades, y las posibilidades de estar centrada en ti misma y ser segura, es lo principal. Al final vas a competir, pero hay que hacerlo bien, de manera limpia, sin pisar a nadie y sin perder la cabeza; y yo creo que esos son valores que tengo”.

Tiene claro que lo suyo es dedicarse a la Policía Nacional, pero no descarta seguir en el mundo de la moda. “Si se me presenta la oportunidad de poder dedicarme a esto, y lo puedo compaginar, sin problema lo intentaré. No cierro puertas”.

Espera que los salmantinos la apoyen. “Sé que voy a recibir críticas porque no a todo el mundo le voy a gustar, pero entre todos vamos a intentar conseguir dejarla en un buen puesto y visibilidad a Salamanca”, concluye.

Brevemente

Dos palabras que te definen: responsable y competitiva

Una comida: la pasta

Un perfume: Yes I am, de Cacharel

Un referente: Ana Peleteiro

Un deporte: cualquier prueba física

Un lugar de Salamanca: la Plaza Mayor

Conociendo a Cristina en 1 minuto