Salamanca Valiente, un nuevo partido político en Salamanca: "Tenemos todo aquí y no lo aprovechamos"

Las próximas elecciones municipales de Salamanca contarán con un nuevo partido político: Salamanca Valiente. Este proyecto, surgido de las conversaciones con los barrios, se presenta con el objetivo de mejorar la vida de los distritos charros y evitar la fuga de nuestros jóvenes. Queralt Ruiz, su vicepresidenta, nos explica en qué consiste este nuevo partido político y cuáles son sus líneas de acción.

¿Qué es Salamanca Valiente?

Nosotros comenzamos como asociación escuchando a los barrios, saber cuáles eran sus necesidades y en qué podíamos ayudarlos. Y nos dimos cuenta de que Salamanca está muy disgustada por cómo se está gestionando a nivel de empresas, de particulares, de personas mayores, de parques… La gente está muy enfadada y muy decepcionada con el Gobierno que tenemos en Salamanca. Mucha gente nos decía por qué no nos presentábamos como partido político, lo pensamos y por qué no. Nosotros vamos a por todas, somos conscientes de que Salamanca casi siempre ha votado a unas siglas, pero están muy enfadados tanto con las siglas que están gobernando como con los que les están apoyando para gobernar. Nunca jamás me vas a escuchar criticar a nadie, ni a PP ni a Ciudadanos, pero sí creemos que las cosas se podrían hacer mejor. Salamanca es como si una persona cobra sueldo, el primer día come langosta y los 29 días restantes está a pan y agua. Por eso nos presentamos a las elecciones. Sabemos perfectamente que siempre han gobernado unos, pero nunca se sabe en esta vida.

¿Cuánto tiempo lleváis con el proyecto?

Como asociación llevamos un año y dos meses y somos partido político desde julio de 2022, que se crearon los estatutos, las escrituras y todo.

¿Quiénes estáis detrás de Salamanca Valiente?

Ricardo Ortiz es el presidente, yo soy la vicepresidenta y luego tenemos nombres de Salamanca como Almudena Merino, Daniel Marcos, Blanca Cózar… Intentamos que se unan a nuestro proyecto una persona de cada campo. Por ejemplo, en el campo de la minusvalía y de la discapacidad, quién mejor que Almudena Merino, que tiene una enfermedad rara y va en silla de ruedas, va a saber mejor las limitaciones y las barreras arquitectónicas de Salamanca. A nivel de parques infantiles, quién mejor que Blanca, que es la directora de las guarderías de Salamanca para llevarlo. A nivel empresarial estoy yo, que para bien o para mal tengo varias empresas… Somos los que estamos liderando el proyecto, pero aquí nadie es más que nadie, todos tenemos buenas ideas e intentamos tirar para adelante con el proyecto.

¿Quién va a ser la cabeza visible de cara a las elecciones?

Ricardo Ortiz.

¿Cuáles son las líneas de vuestro proyecto?

En caso de que saliésemos, vamos a apostar mucho por que Salamanca se conozca fuera; vamos a apostar mucho por los parques; por los barrios, porque cuando nieva, también nieva en Pizarrales, no solo en el centro; por los mayores y, sobre todo, intentar crear empresas y que la gente que se está formando en Salamanca no se tenga que ir. Creemos que el dinero público de Salamanca puede ir perfectamente para dar soluciones y montar empresas en Salamanca y no que se nos vayan o que se nos lleve todo León o Valladolid. Ese es nuestro proyecto.

¿Dónde os pueden encontrar? ¿Dónde tenéis la sede?

Tenemos sede en la calle San Patricio, número 9. Aparte, tenemos web donde pueden encontrar nuestras ideas, quiénes somos, etc. Y también tenemos redes sociales. Y si quieren, se pueden unir porque es un proyecto abierto a todos los salmantinos, simplemente pedimos que aquí no se critica a nadie, solo queremos gente con ganas de trabajar. Ganas de trabajar porque nosotros los sábados y los domingos estamos en los barrios con las carpas, hay que salir y escuchar a todo el mundo. Todas las ideas que te he contado son ideas que nos han transmitido los vecinos porque hemos ido a todos los barrios y, de hecho, en febrero terminamos en el rastro.

"En el barrio del Oeste hace falta un centro social y El Zurguén es el mayor olvidado del mundo"

¿Cuáles son las quejas o las sugerencias más habituales que os hacen los vecinos cuando visitan vuestra carpa?

Por ejemplo, la limpieza. Salamanca está limpio en el centro, no en los barrios. Hay parques que no tienen ningún sentido porque no va la gente cuando se podían haber montado o ayudado a los parques que ya existían. Las líneas de autobuses… Hace falta una línea circular en Salamanca. Hacen falta servicios públicos. En el barrio del Oeste hace falta un centro social para que nuestros mayores puedan ir allí, que están en el parque muertos de frío porque no tienen un sitio para ir a hablar de sus cosas, leer el periódico o jugar a las cartas. Más policía local, que haya policía de proximidad, de barrio, que solamente está en el centro. El barrio de El Zurguén es el mayor olvidado del mundo y también es un barrio de Salamanca. Solamente va la policía cuando truena. ¿No puedes poner dos o tres patrullas, como había antiguamente, que van por allí? Presencia policial. ¿Qué pasa, que los de El Zurguén no pagan impuestos? ¿Solamente valen los impuestos de los que vivimos en el centro? Eso no es justo.

¿Cuáles son las fortalezas que tiene nuestra ciudad?

La Universidad, los monumentos, es una ciudad tranquila, es una ciudad a la cual puedes venir y no es altamente costosa, tú puedes venir de vacaciones y es muy tranquila… Tenemos todo en Salamanca y no lo aprovechamos. Tenemos terrenos… Y hablando de El Zurguén, hay allí varios edificios abandonados. ¿Por qué no mete el Ayuntamiento dinero allí y hace unos alquileres con derecho a compra para los jóvenes? Y tenemos muchos terrenos que podemos ofrecérselos a empresas gratis con tal de que monten empresas y contraten a gente de Salamanca.

Además de facilitando ese acceso a la vivienda, ¿cómo podemos solucionar el problema de los jóvenes?

Creando empresas y sin dejar que se nos vayan de aquí los jóvenes, con viviendas, pero con trabajo. La gente se va porque el joven, después de estudiar un montón, no encuentra trabajo de lo suyo y así Salamanca se queda mayor. Vamos a crear empresas o vamos a ayudar a esos jóvenes a crear las empresas. Pero no solo los jóvenes, también la gente que tiene de 45 años para adelante y está en edad de trabajar lo tiene jorobadísimo en Salamanca, entonces vamos a ayudar a las empresas a contratar a ese sector de gente.

¿Y a los mayores cómo los podemos ayudar?

Facilísimo, poniendo en los barrios centros para que se puedan reunir. Yo no cogería y edificaría, no. Ahora mismo, un local de una persona de Salamanca que está cerrado a cal y canto, yo como Ayuntamiento lo alquilo y contrato gente de Salamanca para que lleve ese local y se lo cedo a los mayores unas horas. Quito locales que en Salamanca están vacíos y están dando una imagen pésima, contrato a dos personas de Salamanca para llevarlos y tengo a los mayores, que no tienen por qué estar en un bar gastándose el dinero, para hacer una conciliación con el resto de compañeros.

"Vamos a escuchar a la gente que sabe"

Y ya por último, el tema del deporte. Hay muchas quejas últimamente de que las instalaciones son deficitarias, que no hay, que los festivos hay instalaciones públicas que cierran y la gente no puede hacer deporte… ¿Cómo tenéis enfocado este aspecto?

Los gimnasios que son del Ayuntamiento, subvencionados por el Ayuntamiento, tienen que estar abiertos en un amplio horario. Además, nosotros queremos hacer muchas más zonas de deporte en Salamanca. Para ello, a partir del 1 de febrero haremos unos encuentros, unas charlas en la sede donde nosotros hablamos de estos temas y la primera charla va a ser el problema que hay en Salamanca con el deporte. Si tú viajas a Amsterdam, a Budapest o a Viena, ves que hay un concepto de deporte totalmente diferente, la gente va en bici, la gente está corriendo… En Salamanca no es que no queramos, es que no hay las infraestructuras. ¿Has probado alguna vez a coger una bici? Es de risa. Pues vamos a fomentar que la gente vaya en bicicleta, vamos a crearles el gusanillo.

Y también tenemos un agujero negro de dinero público que es la Ciudad Deportiva de la Aldehuela.

Vamos a ver, el Ayuntamiento es una empresa. Yo ahora mismo tengo una empresa contigo y tú me tienes que justificar todo. Tú sacas un concurso público y tiene que salir a concurso y tiene que haber unas licitaciones. No vale que le digas a tu primo “mira, esto”… Eso no vale. Se tiene que debatir e, incluso, en ese debate tendría que haber salmantinos que no tengan nada que ver con política y con el Ayuntamiento y escucharles porque probablemente sepan mucho más del tema. Por ejemplo, Julián López Terradillos, simpatizante de nuestro partido que tiene dos gimnasios, va a saber más de deporte que yo por mucho que esté metida en política. Vamos a escuchar a la gente que sabe.

Una de las conclusiones que podemos sacar de esta conversación es que desde el Ayuntamiento se escucha poco a los salmantinos, ¿no?

Poco o nada, sí.