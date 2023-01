Los alumnos del IES Mateo Hernández visitan el Centro Ocupacional 'El Cueto' de ASPRODES

Siempre se agradece romper la rutina de las aulas. Y si es con una salida autobús mediante, mejor. Algunos alumnos de 1º de la ESO del IES Mateo Hernández visitaron el Centro Ocupacional “El Cueto” en ese rincón de Santa Marta que domina la ribera del río. Un espacio y una tarea, la de ASPRODES, enmarcadas en el proyecto de la “Fundación Salamanca Ciudad de Saberes”, llevada por el Ayuntamiento, que con el título “Yo como tú” enseña la educación en igualdad.

Como aún vivimos los restos de la pandemia, subir a un autobús aunque sea para atravesar la ciudad, es una fiesta. Los alumnos habían recibido la visita en sus aulas de un grupo de usuarios del centro ocupacional para una charla, pero lo mejor es venir a verlo, sentarse en sus mesas, escuchar cómo nos cuentan su día a día en la residencia y en el centro, saber que en toda la provincia hay centros como este y sobre todo… sentarse a hacer una actividad con ellos en una sala donde se puede leer en letras coloridas “Nuestra casa es el mundo”.

Y a un mundo en pequeño, el del IES Mateo Hernández, se dirige Beatriz, la técnico que nos recibe y que insta a una de las usuarias del Cueto para que nos explique bien que ASPRODES es una organización que trabaja por la igualdad de oportunidades, por la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y sus familias. Mientras escuchan, y al principio, tímidamente, nuestros alumnos se ponen a pintar marcapáginas. Ver su trabajo preparado les empuja a pedir otro y hay quien se lleva un regalo para su casa y nos recuerda el valor de los pequeños detalles. Detalles como el regalo que nos reparten, la foto de familia, las firmas en su “libro viajero” donde recuerdan todos las visitas y las sonrisas. Un momento pequeño en la larga mañana que está lleno de risas y de colores.

La labor de organizaciones como ASPRODES no se conoce bien en ciertos entornos y familiarizarnos con su labor y con sus gentes forma parte de una educación que debe ser integradora. Porque todos somos iguales y el logo de la FEAPS que agrupa a quienes trabajan por la plena inclusión de las personas con disfuncionalidad representa la necesidad de que todos tengamos las mismas oportunidades tanto vitales, como ocupacionales. Un empeño que no podemos conseguir en nuestra sociedad si no se conocen los problemas y las soluciones. Si no se ven, se escucha y se interactúa con quienes son iguales que nosotros pero diferentes.

De ahí que el programa ofertado a los centros educativos “Yo como tú” sea tan valioso, tanto como esos gestos que transforman la sociedad de nuestro entorno, cercano, nuestro, ese que es preciso visitar, descubrir. Y nuestros chicos del IES Mateo Hernández han tenido esa oportunidad y regresan a clase con los dedos felizmente manchados de pinturas de colores, rotuladores de alegría… y marcapáginas para recordar que hay otra realidad… que es la suya, porque todo somos iguales, y maravillosamente diferentes.