Jon Villanueva: “Jehu me ha pedido que me comunique y la defensa sienta una voz dando órdenes continuamente”

Jon Villanueva, portero del Salamanca UDS, ha compartido sus impresiones con este medio de comunicación tras llevar unos días en el club y haber debutado con victoria -junto a portería a cero- frente al Palencia.

Sus primeros días: “Siempre son los que más cuestan por tener que adaptarte a todo: a la forma de entrenar, a los compañeros… y sí que me he encontrado lo que me esperaba. Ya había hablado con otros jugadores que conozco del día a día, del club y lo demás. Llevo una semana aquí y voy a mejor, que es la idea”.

El entrenador: “Jehu me ha pedido que me comunique y la defensa sienta una voz dando órdenes continuamente. Hay que dar indicaciones y lo que busca es que desde atrás se impregne esa comunicación. No me ha pedido nada raro”.

Sus cualidades: “La de comunicarme es la principal. Soy un portero que continuamente está dando órdenes y lo llevo conmigo. Intento ser valiente, agresivo y ayudar en los balones aéreos aprovechando mi envergadura. Me resulta complicado responder a esta pregunta porque nunca he sabido cómo definirme y es mejor que lo hagáis los que veis el día a día de los entrenamientos”.

Debut con portería a cero: “Me podían haber tirado una vez y haberme metido, que eso pasa mucho en el fútbol. El equipo sí que se encontró cómodo en la primera parte, pero en la segunda pudo haber miedo a perder lo que no teníamos todavía. Es por el hecho de decir ‘joe, si ahora fallo y nos empatan…’, creo que cuesta salir de estas dinámicas que se dan en la cabeza a veces. Los tres puntos vinieron muy bien para atreverse a hacer más cosas y hay mucho margen de mejora”.

La plantilla: “Llevo una semana, pero la veo competitiva y compensada. Hay un margen de mejora muy grande y lo mismo no estamos en la posición que nos gustaría, pero en nuestra mano está mejorarla en los partidos de Liga que nos quedan. Hay mucho trabajo detrás y con eso me quedo. Si no lo viera, igual ya me preocupaba más…”.

Almazán: “He jugado en La Arboleda varias veces con el Zamora y recuerdo partidos difíciles. El domingo espero que sea lo mismo, con mucha disputa y hay que sufrir para ganar. Debemos hacer las cosas bien, ser un grupo compacto, valientes y con comunicación. No hay que perder la identidad”.