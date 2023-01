Javi, el tiktoker salmantino que triunfa con 54 años: "Divertirse no tiene edad"

Javi es salmantino, tiene 54 años y es tiktoker. En esta red social ya tiene 209,5k de seguidores, una cifra que no ha parado de subir desde hace un año, cuando se abrió el perfil de @javi_archi. "Empecé en TikTok porque mi hija Ainhoa tenía una cuenta que le quitaron por ser menor edad. Hicimos una cuenta conmigo para que pudiese seguir con el perfil, pero yo salía y ella me grababa", explica a SALAMANCArtv AL DÍA.

Así comenzó esta andadura que le ha llevado a conseguir esta cifra de 'fans'. "Ella así era feliz porque tenía una cuenta", añade. Sin embargo, a Javi se le ocurrió otra idea para animar a sus hijos y que estos disfrutaran. "Les dije que cada vez que sacaran buenas notas saldrían en un vídeo conmigo". Y tanto Iker como Ainhoa se lo tomaron muy en serio, por ello, es habitual verles en diferentes publicaciones. Como esta, en la que agradecen el número de seguidores.

Sabe que sus hijos disfrutan mucho más que él, aunque le está cogiendo el gustillo porque se divierte. "A los chavales de hoy en día les gusta más el Tik Tok que a mí, que tengo 54 años. Me ha pillado esto muy lejos", explica riendo. Sus vídeos son chistes, algunos que ve en internet, otros que se inventa y otros que saca de ideas que le dan sus propios seguidores. "Es una locura la de ideas que dan".

Con más de un millón de reproducciones en algunos de sus vídeos y tantos seguidores, que no dejan de aumentar, aún le cuesta creer el alcance que tienen sus chistes. "De repente los seguidores subían y subían, la bola no paraba, y cuando llegué a los 10.000, me pareció una locura", explica. "Cuando superé los 100.000, no me lo podía creer. Yo pensaba que era casi como mi barrio, Garrido".

Esta misma mañana ya ha llegado a los 210.000 seguidores, algo imposible de imaginar y difícil de conseguir. "En ningún momento me imaginé llegar a tener tantos seguidores, ni siquiera a 1.000. Una persona con mi edad, normal, que está casado... eso en las redes sociales es más "raro" que ver a gente joven. "Una vez que llegas a estos niveles dices ¿pero que está pasando?".

"Si esto sirve para que, al menos una persona, se olvide de sus problemas durante un momento, merece la pena"

Pero no solo en Salamanca o España, sus chistes cruzan el charco y tiene seguidores en Iberoamérica. "Me escriben diciendo que les han gustado mucho los vídeo que hago de 'nunca olvidaré tu nombre', esos tienen muchisimas visualizaciones".

No tiene pensado parar de hacerlos porque le divierten y, más importante aún, ayuda a otras personas. "Al principio mucha gente me contestaba contándome que estaba sola en casa y que los vídeos les hacían compañía y les divertían, les sacaban de la monotonía... eso te alegraba". Por eso, tiene claro que "no esto sirve para que, al menos una persona, se olvide de sus problemas durante un momento, merece la pena".

FOTO: Javi junto a sus hijos, Ainhoa e Iker

Como salmantino orgulloso, la ciudad y diferentes monumentos son protagonistas en sus vídeos. "Suelo hacer los chistes al lado de cuadros de Salamanca o mencionando a la ciudad. Mucha gente me contesta con cosas de aquí, momentos que recuerdan y que hablen bien de Salamanca, a siendo yo de aquí, me enorgullece".

Añade una cosa más, y es que a raíz de estos meses dice que "ahora es cuando me doy cuenta que Tik Tok es para cualquier persona, que no tiene nada que ver la edad, divertirse no tiene edad. Da igual que tengas 40, 20 que 80 años, el caso es divertirte tú y si luego consigues que se diviertan otros con tus chistes, pues mucho mejor".