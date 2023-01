Mina El Hammani: “Va a ser mi primera vez en Salamanca. Quiero probar su gastronomía”

Mina El Hammani, actriz reconocida internacionalmente por su papel en series como ‘Élite’, de Netflix; ‘El Internado: Las Cumbres’ de Amazon o ‘El Príncipe’, de Telecinco; llega este sábado, 21 de enero, al Teatro Liceo de Salamanca para representar la obra ‘Edipo, a través de las llamas’, un proyecto que nació hace casi dos años y que ha recorrido las principales ciudades de nuestro país.

Ella interpreta a Yocasta y estará acompañada de un gran elenco como Alejo Sauras, Julia Rubio o Eduardo Mayo, trasladarán a los asistentes a esta tragedia griega que lleva más de 2.000 años interpretándose de escenario en escenario.

SALAMANCArtv AL DÍA ha hablado con la actriz, que se muestra “con muchas ganas” de conocer Salamanca y “de probar su gastronomía”.

Mina, este sábado llegáis a Salamanca con la obra ‘Edipo’, ¿qué vamos a encontrar en el escenario?

Los espectadores se van a encontrar a un Edipo muy distinto a lo que la gente suele estar acostumbrada. Un gran Alejo que interpreta a Edipo, un Edipo universal. Una historia muy compleja pero que está muy bien resumida en 1 hora y 20 minutos. La gente va a poder meterse dentro de Tebas, de la época y dentro de toda esa complejidad que también lleva a Edipo a encontrar su verdad. Al final es la búsqueda constante de la verdad, hasta donde puede llegar cualquier ser humano cuando se encuentra con su verdad, a veces bonita y otras veces es tan turbia que puede acomplejar el resto de tu vida.

Es una historia, una tragedia conocida por todos a través de los tiempos, ¿Qué puede aportar a la sociedad actual del S.XXI?

Como dices es una historia que no deja de repetirse. Entonces, al final como ser humano tienes dos opciones: o vivir en la ignorancia o decidir avanzar hacia tu propia verdad, hacia tu propio conocimiento. Y yo creo que eso es necesario sobre todo para la sociedad, para la gente joven y para la gente no tan joven, que a veces vive entre cuatro paredes y de repente el querer avanzar por sí mismo. A mí me gusta mucho esa cosa de Edipo porque hay algo en lo que el propio ser humano deja de centrarse en lo que le dicen, sino en lo que se le dice a sí mismo. Entonces yo creo que eso es fundamental para cualquier persona que esté en proceso de crecimiento a nivel humano, ya pueda tener 15, 10 u 80 años, todo el mundo está evolucionando.

“Este personaje ha hecho que vea a mi madre desde otro lugar, ahora veo lo que una madre es capaz de dar por sus hijos”

Interpretas a Yocasta, ¿qué has aprendido con este personaje?

Lo primero que aprendí fue esa cuestión maternal, no soy madre, pero he trabajado desde esa profundidad de decir qué es lo que pasaría si en un momento dado tuviese que vivir en esta situación. Yocasta ha sido un peón, ella nunca ha tenido la decisión de querer abandonar a su hijo. Lo único que ha hecho ha sido sobrevivir a esa desesperación. Entonces, todo ese círculo de la historia yo lo he vivido de una manera muy personal y he afrontado mucho esa parte maternal. Ahora veo a mí madre desde otro lugar totalmente distinto, la miro a los ojos veo lo que dan las madres realmente por sus hijos. Como madre y como mujer, eso es algo que siempre quiero destacar con este personaje, porque Yocasta es una reina, y lo bonito también que he construido con Alejo, que es desde el amor, independientemente de lo que se pueda saber después, ellos se aman con .

¿Ha sido un reto preparar este personaje?

Sí, ha sido un reto de los que me gustan, realmente hay que analizar totalmente todo y hay que analizarse mucho a uno mismo, yo me he analizado mucho con Yocasta. Para mí ha sido un lujo porque, yo siempre lo hablo con Alejo, muy pocas veces te puede llegar a tocar interpretar un personaje de esta categoría. Para, mí, es un privilegio. Es de lo mejor que me ha pasado a nivel profesional.

“Interpretar a Yocasta es de lo mejor que me ha pasado a nivel profesional”

Hablabas antes del elenco, ¿cómo es trabajar con ellos?

Sinceramente, se suele decir mucho, pero es verdad, para mí ha sido u privilegio conectar con todos los compañeros y compañeras, son personas con muchísimo talento. Ha sido muy gratificante porque son personas que tienen muchas ganas de realmente contar historias, ven la profesión desde un aparte de humildad, bonita, necesaria para la proyección del espectador, y hemos hecho mucha piña. Entre todos nos hemos sostenido y ellos tienen mucha dedicación y respeto a esta profesión.

¿Te quedas con audiovisual o con teatro?

Son dos ámbitos diferentes, no puedo elegir aunque sí que es verdad que al fin y al cabo me encanta ambas, pero me he dado cuenta de que si llevo mucho tiempo haciendo audiovisual me apetece hacer teatro, y viceversa, porque la dinámica es totalmente diferente. Pero adoro ambas.

¿Conoces Salamanca?

No (dice riendo) y tengo muchas ganas. Va a ser la primera vez que vaya quiero probar algo de la gastronomía (ríe). Tenemos unas horitas libres normalmente, que estamos ahí descansando o siempre preferimos dar una vuelta, pero disfrutamos la ciudad comiendo y dando un paseo.

¿Qué esperas del público charro?

No quiero esperar nada, lo único que quiero es poder darles la mejor función y que disfruten, que estén con nosotros ya que vamos a darlo todo. Respeto mucho al público y al final estamos ahí por y para ellos. Que se sienten, disfruten y se dejen llevar por esta historia maravillosa.