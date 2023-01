El emotivo reencuentro del árbitro y el niño que se hicieron virales por colocar una barrera: "No me esperaba tanta reacción"

Javier García Domínguez y Martín se han convertido en las estrellas de los últimos días después de que el árbitro y el jugador del Prebenjamín B del Hergar, respectivamente, nos hayan regalado una de las imágenes del año en el mundo del fútbol base. Por ello, SALAMANCArtv AL DÍA ha juntado a ambos, que se han hecho virales por cómo colocar una barrera, en el Neme, el lugar en el que ha sucedido todo.

¿Sabes colocar una barrera? El colegiado Javier García nos dio una lección sobre ello y la deportividad en el primer partido oficial del año. ¡Gracias! https://t.co/QzELzpl6wk#VamosHergar #TodoAlRojo pic.twitter.com/8e0maxL5Kj — CD Hergar Helmántica (@cdHergar) January 13, 2023

Por su parte, el colegiado ha explicado cómo ha sido el origen de la acción: "Simplemente me salió así. El partido iba 0-4 para el Ciudad Rodrigo y son niños que se están iniciando en el fútbol. Conté los pasos y le pregunté al portero: '¿sabes colocar la barrera?' Él me contestó que no y me acerqué para darle instrucciones". Un acto que ha enamorado al público.

De hecho, el vídeo, colgado por el Hergar en su cuenta de Twitter, ha arrasado las redes sociales con miles de 'me gusta' y comentarios, algo ante lo que Javier García se ha visto sorprendido, dado que ha asegurado que "no me esperaba tanta reacción en redes, se ha viralizado porque hemos tenido la suerte de que se grabó. Esto es un hobby para nosotros y solo queremos hacerlo lo mejor posible para que todo el mundo esté contento con nuestra labor".

Sin embargo, en el propio campo, los aficionados ya le habían reconocido al trencilla su inmaculado gesto: "Lo del público es de agredecer porque no es fácil sacarle un aplauso a la gente en fútbol base. Los niños son geniales e impredecibles. Cada vez que veo una designación de un partido de prebenjamines, me encanta arbitrarles porque son niños que tienen que ir a pasarlo bien y aprender. Al final del partido no sabría decirte si se lo han pasado mejor ellos o yo (bromea)".

Así, 'Domin', como también le conocen sus allegados, ha aprovechado la ocasión para pedir que todo funcione de una forma más normal en el deporte, puesto que ha considerado que "para mejorar solamente pediría respeto entre equipos y árbitros". En definitiva, una historia que emociona... solo hay que ver las imágenes de su reencuentro.