Beneit se despide de David Vicente: "Me alegro mucho por él y se lo merece. Ha dado un salto de calidad en el fútbol"

Raúl Beneit, jugador de Unionistas, ha atendido a SALAMANCArtv AL DÍA para hablar de su gol al Linense, la marcha de David Vicente, la primera vuelta, su temporada... y muchos más temas.

0-1 en La Línea: "Las sensaciones son muy buenas y la victoria te da eso, que el equipo se venga arriba y esté todo el mundo como un tiro. Jugar y ganar tan seguido es un subidón único para los individuos".

Volver a marcar: "El gol le da mucha confianza al jugador y el poder meter es importante, pero más todavía si es para sumar los tres puntos. No hay que obsesionarse con el gol y si lo haces, la experiencia me dice que menos llega".

Estado físico por la carga de partidos: "Después de los partidos sí que tienes un par de días que el cuerpo lo siente, pero lo estamos llevando bien al ser solo una semana".

Zona media en la primera vuelta: "El estar un poco más distanciados del descenso sí que te da alivio. Si enlazas varias victorias, mejor que mejor".

Entrenar en la Ciudad Deportiva del Sevilla: "Es una gozada y un placer pisar sitios así. Ha sido una bonita experiencia y es algo que nos llevamos para casa (ríe)".

Salida de David Vicente: "Lo comentó ayer y nos sorprendió que no estuviera en el once. Me alegro mucho por él y se lo merece. Ha dado un salto de calidad en el fútbol. Le deseo lo mejor y es una baja importante para el equipo. Mañana se despedirá en condiciones".