Reivindican el valor de la mediación familiar como recurso para fomentar la paz

El Instituto Superior de Ciencias de la Familia de la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA) ha celebrado este miércoles el Día Europeo de la Mediación con una conferencia del profesor Nicolás Paz Alcalde. Bajo el título ‘Construir entornos familiares de paz: una práctica de resistencia espiritual frente a la guerra’, el profesor Paz Alcalde ha subrayado la importancia que tiene la mediación familiar como recurso para fomentar la paz a través del fomento de los valores que generen ambientes seguros y de respeto.

Paz Alcalde, mediador y profesor asociado en la Facultad de Filosofía de la UPSA, ha ofrecido, a modo de reflexión y diálogo, “una propuesta para la construcción de la paz desde el ámbito familiar en contextos de conflictos armados”.

En el contexto actual de guerra en el continente europeo, y basado en la noción y la práctica de la resistencia espiritual durante el Holocausto, el profesor Paz Alcalde ha presentado una propuesta de trabajo para la construcción de entornos cotidianos de paz en las familias, incluso en tiempos de guerra. Y lo hace, precisamente, “como práctica y experiencia para resistir la deshumanización de los conflictos armados y sus pretensiones de hegemonía en la experiencia de vida de las personas que viven en zonas de conflicto”.

Este planteamiento cuestiona, además, “los enfoques de paz limitados a la paz negativa y desde arriba, y reivindica la construcción cotidiana y próxima de las experiencias vividas de paz desde abajo, apelando a la paz como práctica familiar, primero como resistencia frente a la guerra y, después, como base para construir la posibilidad de paces futuras”, ha indicado el mediador, mientras exponía ejemplos y un método para construir esta práctica de resistencia espiritual.

El Día Europeo de la Mediación conmemora la aprobación del primer documento legislativo de mediación, la Recomendación R (98) sobre Mediación Familiar, promulgada por el Comité de Ministros del Consejo de Europa el 21 de enero de 1998. “Fue el primer texto legislativo sobre mediación y a lo largo de más de 20 años se ha convertido en una herramienta idónea para aplicarse a la resolución de conflictos en ámbitos tan diferentes como el familiar, el civil, el social, el mercantil o el penal”, ha recordado la directora del Instituto Superior de Ciencias de la Familia, Luz Fernández Mateos, durante la presentación de la conferencia.

Nicolás Paz Alcalde

Profesor asociado en la Facultad de Filosofía y del Máster Universitario en Orientación y Mediación Familiar de la UPSA, el ponente es filósofo, teólogo, humanista, politólogo y mediador en conflictos, y experto en modelos éticos de toma de decisiones, resolución pacífica de conflictos y técnicas de resistencia espiritual no violenta. En el año 2008 The International School for Holocaust Studies Yad Vashem le concedió una beca para estudiar en Israel. Formado en operaciones de paz, negociación y mediación por organismos nacionales e internacionales como el Yala Peace Institute in Honor of Nelson Mandela o el United States Institute of Peace.