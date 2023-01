La dirección del PP avisa a Vox: "Si se quieren ir, que se vayan"

La dirección nacional del PP ha insistido este miércoles en que el Gobierno de Castilla y León no va a implantar ningún protocolo antiaborto como sostiene Vox y ha advertido, ante las amenazas de este partido: "Si se quieren ir del Gobierno de Castilla y León, que se vayan".

Así se han pronunciado fuentes de la cúpula del PP un día después de que el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, avisara de que su partido revisará "si seguir o no" en la Junta de Castilla y León si no se cumple el acuerdo sobre el protocolo 'provida'. Poco después, el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, precisó que revisar el pacto de Gobierno con el PP en Castilla y León no implica necesariamente romper el Ejecutivo autonómico.

En 'Génova' no ocultan su malestar ante el hecho de que estos últimos cinco días el foco mediático esté centrado en el conflicto de Castilla y León, sin que Feijóo y el partido pueda visualizar ante la opinión pública sus propuestas y los candidatos electorales que están presentado a las elecciones de mayo.

El PP tiene claro que no habrá protocolo antiaborto en Castilla y León y así lo ha reiterado este miércoles desde Cuenta, en declaraciones a los medios, el presidente de la formación, Alberto Núñez Feijóo, quién ha subrayado que el Gobierno plantea un requerimiento a la Junta de CyL que cumple sus competencias y obligaciones por un "protocolo inexistente".

"Ese protocolo no existe. El requerimiento es una manipulación burda de los hechos. Conviene no jugar con si una CCAA cumple o no la Constitución, cuando hay otras que están disminuyendo los compromisos constitucionales con el visto bueno del Gobierno, en temas lingüísticos, de integridad territorial, de referéndums, de delitos de sedición o malversación de fondos públicos. España no se lo merece", ha resaltado Feijóo.

Sobre la posibilidad de que se rompa ese Gobierno de coalición en CyL y si es posible el cese del vicepresidente, en 'Génova' señalan que cualquier decisión en este sentido corresponde a Mañueco, pero no creen que el presidente de la Junta de Castilla y León vaya a dar semejante paso, máxime cuando ese Ejecutivo regional está funcionando, añaden fuentes próximas a Feijóo.

En este sentido, desde la cúpula del PP recalcan que, a diferencia de lo que ocurre con el Gobierno de Pedro Sánchez, en Castilla y León la agenda "no está sometida a lo que dice Vox". Según insisten, el Gobierno funciona salvo las "declaraciones altisonantes" de su vicepresidente, Juan García-Gallardo. "No se va a romper un Gobierno por una rueda de prensa", han indicado las fuentes consultadas.

En medio de esta polémica, el PP ha reiterado este miércoles su propuesta de que gobierne la lista más votada. Lo ha hecho tras la oferta de la secretaria de Organización del PSOE en Castilla y León, Ana Sánchez, exigiendo a Mañueco que rompa su pacto de Gobierno con Vox y poner un cordón sanitario a la "extrema derecha" en todos los gobiernos, tanto autonómico como municipales.

En 'Génova' han recordado que el PP que dirige Alberto Núñez Feijóo ya ofreció hace meses a Pedro Sánchez que rompiese con Podemos y le ayudaría en la gobernabilidad. Además, ha recordado que una oferta similar se le hizo antes de la investidura de Alfonso Fernández Mañueco para que el PP no tuviera que gobernar con Vox.

Los 'populares' consideran que ese pacto para que gobierne la lista más votada y los gobiernos no dependan de partidos como Vox o Podemos debe ser en toda España y a nivel "global", no hacerlo solo en una comunidad concreta como Castilla y León, han añadido las fuentes consultadas.