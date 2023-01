Among Brass Quintet actúa este sábado en la Casa Lis

La agrupación musical Among Brass Quintet ofrecerá un concierto en el Museo Art Nouveau y Art Déco el próximo sábado 21 de enero a las 21 horas. El concierto ha sido organizado por la Asociación de Amigos del Museo Casa Lis y será de acceso libre y gratuito hasta completar aforo, si bien los socios que así lo acrediten tendrán prioridad en el acceso hasta cinco minutos antes de la actividad.

Nacida en 2020 en las calles de Salamanca con el objetivo de acercar la música a los viandantes y dar a conocer diversos estilos musicales, Among Brass Quintet es una agrupación musical de tipo camerística que desea integrar al público en la cultura musical y difundir su música a través de conciertos, actos y ceremonias. La formación consta de cinco instrumentistas de viento metal, un formato ideal y versátil para interpretar cualquier estilo musical, ya que goza de multitud de timbres musicales gracias a los distintos tipos de instrumentos, siendo en este caso: dos trompetas, trompa, trombón y tuba.

Pablo Recuero Pérez (trompeta)

Nació en Trigueros (Huelva) en 1995 e inició sus estudios musicales en 2003 con la especialidad de piano. En 2012 cursó el Grado profesional de Trompeta en el Conservatorio Profesional de Música Javier Perianes (Huelva) con el profesor Francisco Escobar García y desde 2020 cursa los estudios superiores de trompeta con el profesor Roberto Bodí, Trompeta Solista de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. Ha recibido clases magistrales de numerosos y muy destacados músicos y en la actualidad forma parte de la Orquesta Joven de Extremadura, Orquesta Joven de Andalucía y Orquesta Joven de Córdoba,

Daniel González Lemos (trombón)

Nació en Cangas (Pontevedra) en 1998 e inició sus estudios musicales a los veinte años en la especialidad de música y movimiento, comenzando con la especialidad de trombón en 2006. Posteriormente, comenzó sus estudios de Grado profesional de Trombón en 2013 en el Conservatorio Municipal de Cangas (Pontevedra), cambiándose a la especialidad de Trombón bajo en 2016 y terminando Grado Profesional en el CMUS Manuel Quiroga (Pontevedra). Ha recibido clases magistrales de numerosísimos músicos de primer nivel y en la actualidad forma parte de Orquesta Joven de Extremadura, Orquesta Xove 430 de Vigo y colabora con la Orquesta de la Universidad de Santiago de Compostela, además de cursar los estudios superiores de Trombón con el Profesor Rubén Prades en el Conservatorio Superior de Castilla y León desde 2019.

Alberto Fernández Almaraz (trompa)

Nació en Salamanca y cursó sus estudios en la misma ciudad. Participó en la vida cultural de Salamanca y de Castilla y León perteneciendo a sus jóvenes orquestas y a sus 28 años y con un máster de interpretación traído de Holanda, trabaja como profesor en las escuelas de música de Villamayor y Zamora. Es un trompista de carácter flexible que le ha hecho participar en eventos de música electrónica, jazz, música de cámara, música sinfónica, bandas sonoras y festivales de ópera internacionales.

Patricia Coito Álvarez (tuba)

Nació en Salamanca en el año 2002. En 2010 comenzó sus estudios musicales y posteriormente recibió el Titulo Profesional de Música de la especialidad de Tuba por el Conservatorio Profesional de Música de Salamanca. Forma parte de la Joven Orquesta de Salamanca y en 2019 ganó el primer premio del concurso de música de cámara de Castilla y León. Ha participado en concierto con formaciones como la Banda de Música Felipe Espino y la Banda de Música de Villamayor. Ha asistido a numerosos cursos de música donde ha dado clases con profesores como José Martínez (Tuba de la Orquesta Nacional de España) y Sergio Finca (Spanish Brass). En la actualidad, cursa estudios superiores de música en el Conservatorio Superior de Música de Castilla y León con el Profesor José Manuel Redondo, Tuba Solista de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León.

Diego García Jiménez (trompeta)

Nació en Domingo Pérez (Toledo), donde inició sus estudios musicales en la Banda Municipal a los seis años. Dos años después, ingresó en la Escuela Municipal de Música Eusebio Rubalcaba de Talavera de la Reina de la mano de José Luis Morena Barba y posteriormente, en el conservatorio profesional. Paralelamente, empezó a trabajar como profesor de viento metal y director de la Banda educandos de la Asociación Musical Malpica de Tajo. A los 20 años, comenzó el primer curso de Grado superior de música y continuó sus estudios superiores en el Conservatorio Superior de Música de Castilla y León. Actualmente, es miembro de la JONC y la JORCAM. Asimismo, ha recibido clases magistrales de trompetistas como Esteban Batallán, Eric Aubier, Gábor Tarkövi, Miroslav Petkov, Gabriele Cassone y Salvador Ibáñez entre otros. En 2022 ingresó en el Conservatorio profesional de música de Salamanca, donde comenzó sus estudios de canto con Mar Codina.

Programa

-Ave verum

-Historia de un amor -Oblivion

-West side story (Suite)

-Memoria da noite

-We built this city girls/Girls just want you to have fun/ Sweet dreams/ Enery breath you take

-La cumparsita

-Share my yoke