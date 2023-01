No sabemos exactamente de qué hablaron Pablo Iglesias y López Obrador, pero en cualquier caso el presidente de México ya ha dicho que el encuentro fue para molestar a la ultraderecha, que para él deben ser todos los que no le bailan el agua.

La reunión, por breve que fuera, está cargada de simbolismo, pues el presidente de un país no recibe todos los días a un simple profesor universitario y comentarista político extranjero. La relevancia de la visita es obvia y su carácter el de incordiar a las instituciones españolas, ya que López Obrador ha demostrado repetidamente su animosidad contra nuestro país.

No olvidemos que él ha declarado unilateralmente una pausa en las relaciones diplomáticas con España, que no es una ruptura de relaciones pero se le parece. Además, no ha perdido ocasión de poner a parir el periodo colonial y hasta ha exigido por escrito que el rey Felipe VI se disculpe por lo sucedido en aquella etapa, sin tener en cuenta la labor civilizadora, sanitaria, educativa,… humanística, en suma. de esos trescientos años.

Si para el presidente mexicano el encuentro con Iglesias fue una manera más de incomodar a las instituciones españolas, de paso le rindió el favor al ex líder de Podemos de darle el máximo tratamiento protocolario, como si fuese un importante político en ejercicio. Eso demuestra, por otra parte, el afán del ex vicepresidente de no perder protagonismo y que sus actuales ocupaciones de profesor universitario y comentarista se le quedan cortas. Por un lado, parece obvio que aspira al máximo escalafón universitario, con una rectoría, quizás, y por otro a dirigir una televisión de adoctrinamiento tanto a mayores, con sus debates políticos, como a los pequeños, con una controlada programación infantil.

Como se ve, el encuentro de Pablo Iglesias y López Obrador tiene la lógica de unir en un mismo racimo a aquéllos que quieren destruir las actuales instituciones democráticas españolas para sustituirlas por utopías que van en camino contrario al del bienestar de los ciudadanos.