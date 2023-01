El 'clan Carabias', la familia en la que se ha ido transmitiendo el amor por el Salamanca UDS

En el Salamanca UDS hay una familia que destaca por encima del resto y no es otra que la conocida como el 'clan Carabias'. Se trata de un total de seis miembros cuyos nombres son Alejandro (Juvenil A), Javier (Infantil B), David (Alevín A), Mario, Guillermo (ambos en el Prebenjamín A) y Martín (Prebenjamín B), por lo que las edades se reparten entre los 6 y los 18 años.

Por ello, desde SALAMANCArtv AL DÍA nos hemos puesto en contacto con Alejandro, el mayor de todos, para que nos explique lo que representa el club para ellos: "El Salamanca significa mucho. A mis primos y a mis hermanos no les pilló la época del Salamanca al ser tan pequeños, pero yo sí que he podido vivir muchos momentos de la Unión y para mí lo ha sido casi todo. Ese sentimiento se lo he ido transmitiendo a toda mi familia y ahora lo viven igual o más yo. Al ser tan pequeños, lo que más les motiva es jugar al fútbol, están deseando que llegue el finde para jugar".

Además, el hecho de ser tanta gente supone que el jugador de Juvenil Regional sea objeto de bromas, dado que "desde el club o mismamente mis compañeros de equipo me dicen cosas como: 'Te vas a hacer con el club, Carabias', aunque también cuando pasa un niño de la cantera me dicen '¿Este también es primo tuyo, Carabias?' (ríe).

Sin embargo, el 'clan Carabias' no pierde de vista el futuro y Alejandro ha dicho lo siguiente: "Mis primos y mis hermanos piensan en seguir jugando al fútbol en el Salamanca, por lo que no tienen más pensamientos de cara al futuro más que disfrutar del fútbol y competir. Yo, al llevar tantos años en el club, espero del futuro podernos dar una alegría tanto a mis compañeros, al club o a mí ascendiendo a Liga Nacional. Creo que nos lo merecemos más que nadie por lo que se trabaja en la cantera a diario. Me gustaría seguir en el Salamanca cuando termine esta etapa juvenil".

Por último, el único mayor de los Carabias ha hablado de lo que significa compartir su pasión con gente que quiere, puesto que "es algo muy bonito. Hay veces que voy a ver a mis primos y a mis hermanos a los partidos, y ellos después me vienen a ver a mí. Compartimos muchos momentos juntos al estar en el mismo club, cuando alguno sale de entrenar justo me toca entrar a mí y nos cruzamos. Sé que ellos viven el fútbol y sienten lo que es el Salamanca y es la misma pasión que tengo yo por qué se la he transmitido, entonces me gusta mucho ver como la sacan jugando".