Roberto Iñíguez ya tiene equipo, un rival de Avenida de Euroliga

El exentrenador de Perfumerías Avenida, Roberto Íñiguez, ya ha sido anunciado como técnico en su nuevo equipo que, además, es rival del conjunto charro en la Euroliga, aunque ya se han jugado los dos encuentros de la competición regular entre ambos.

Se trata del Cukurova, de la ciudad turca de Mersin, que es líder en su país y ocupa el tercer puesto en el grupo B de la Euroliga con 5 victorias y cuatro derrotas, el mismo balance que Avenida, Girona y DVTK

