¿Quiénes son esos de la foto?

Seguro que ya te has dado cuenta que en muchas de las fotografías que se publican en los medios de comunicación, sea el formato que sea, aparece una serie de personas que nada tiene que ver con el acto que motiva esa fotografía.

Vemos una foto de un tramo de carretera perdido en la sierra salmantina, o en medio de la estepa armuñesa, que para el caso es lo mismo, y en medio, cortando la carretera vemos muy bien plantados a unos cuantos señores, o señoras (no se me ofendan), y en el píe de foto podemos leer que se acaba de inaugurar ese tramo de carretera que los vecinos venían reclamando desde hace varios meses o incluso años.

Pues bien ninguna de las personas que se ven retratadas ha hecho nada por la construcción de esa carretera. Allí no hay ningún obrero, no hay ningún peón ni operario de la maquinaria utilizada para esa construcción, allí no figura ni siquiera ese sufrido trabajador que durante días padeció los rigores del invierno o del verano sujetando una señal de tráfico con la que cortaba o daba paso a los vehículos. No, en esa fotografía no está nadie que se haya levantado de madrugada para acudir al tajo, allí no hay nadie de los que a media mañana hacían un alto para el bocata o echar un cigarrillo y seguir luego con la tarea. Los que allí aparecen ni son esos ni tienen pinta de serlo, con sus trajes y corbatas.

Digo yo, ignorante de mí, que si se inaugura una obra, he puesto una carretera como podría haber puesto un puente o un edificio, lo lógico es que fueran los autores de esa obra los que figuraran en la foto y a los que se les reconociera los méritos. Pues no, los méritos y reconocimientos van a parar a unas personas que en no pocos casos, ni siquiera saben dónde se encuentra la obra en cuestión.

Les han ido a buscar a su cómo despacho, les han puesto un coche oficial a la puerta, les han trasladado hasta el lugar adecuado para la foto, allí se han encontrado con otras personas que llegaron por los mismos métodos y méritos, se plantan tan orgullosos como el cazador con su presa, les hacen la foto y luego… bueno de lo que hagan luego allá ellos.

En algunos casos hasta hacen declaraciones a la prensa arrogándose los méritos, no sea que vengan otros y se los roben. Hablan del esfuerzo que han tenido que hacer para poder llevar a cabo esa obra, como si hubieran tirado de pico y pala y el dinero lo hubieran puesto de su peculio.

Alguien debería decir a esta gente que cuando se hacen cargo de un puesto de responsabilidad no es para su uso y disfrute personal y familiar, sino para que lo administre pensando en el bien de la sociedad. Que su obligación, y que para eso le pagamos, es invertir correctamente ese dinero. Que pagar las obras de una carretera no es un acto de bondad o de caridad. Que el dinero no es suyo, que es de todos los ciudadanos. Perdonen esta perogrullada, pero da la sensación de que a partir del tercer o cuarto mes de estar en el poder se pierde de vista esta obviedad.

Si no se lo creen, vayan a pedir ayuda económica a un político, y si es para alguna actividad cultural… apaga y vámonos.

Luis Gutiérrez Barrio