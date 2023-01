La infantilización de los mayores en las Residencias…y en otras instituciones

Cada vez más, según algunos expertos, algunos gestores de Servicios Sociales y seguro que también una mayoría de ingresados en las Residencias de mayores opinan y perciben que en la actualidad las Residencias padecen de tres conductas erróneas en su práctica de asistencia a los residentes:

- Una importantísima y muy concreta es el trato infantilizado generalizado a los pacientes ingresados

- Una segunda característica dañina es la falta de individualización en los cuidados de cada persona, teniendo en cuenta que cada persona es única y tiene una historia personal distinta.

- Y una tercera característica es que cada Comunidad Autónoma tiene protocolos y criterios de cuidados distintos en las Residencias, incluso, dentro de una misma Comunidad muchas Residencias tienen protocolos distintos. No existe una mínima base común eficaz y consensuada en todo el territorio español.

Comentaremos cada una de estas erróneas pautas generales de conducta con nuestros mayores, pues sus raíces nacen del déficit de cultura gerontológica.

El hecho de tratar a los residentes mayores, como si fueran niños, es una falta de incomprensión al proceso de envejecimiento y una falta de respeto a la persona; ordenar a un colectivo de personas maduras que coloreen dibujos, que jueguen al parchís o que canten canciones infantiles, es mostrar un desprecio a las características individuales de cada sujeto, que aboca a inutilizar las capacidades, intereses y estado de ánimo de cada individuo. Utilizar esas medidas colectivamente es una humillación para los residentes y muestra que no hay un deseo de trabajar y entender en qué fase vital está y qué posibilidades de ayuda requiere cada residente.

No es posible hacer una útil tarea asistencial y terapéutica, en el cuidado de mayores no autónomos, si el variado equipo asistencial y terapéutico, no tiene una mínima vocación y una idónea formación en esa tarea. Transformar a los individuos en un número de un grupo heterogéneo, es ignorar la esencia de la naturaleza humana, en la cual, cualquier intervención carente de sentido según el presente y la historia del individuo, estará marcada por el rechazo o la inutilidad. Es el polo opuesto al concepto de empatía, tan de moda actualmente y tan mal comprendido.

Parece de sentido común que se impone, al menos dentro del sector público, una homogeneidad de criterios y actuaciones en las residencias, que estén basados en los actuales avances geriátricos, gerontológicos y psicosociales, sobre el largo y complejo proceso de envejecimiento del sujeto humano.

Hagamos desaparecer la paradoja de que a la generación que nos ha criado y educado, ahora nuestra generación no sabe tratarla ni respetar sus capacidades.