Alejo Riñones no será el candidato del PP en Béjar en las próximas elecciones

Las próximas elecciones municipales del mes de mayo traerán una novedad, pase lo que pase en las urnas. Después de casi dos décadas, Alejo Riñones, integrante del Partido Popular de Béjar, no formará parte del Ayuntamiento de la ciudad textil.

Ha sido el actual concejal y portavoz del grupo de la oposición el que ha anunciado en rueda de prensa que “no me presentaré a las próximas elecciones municipales” y que no formará parte de la lista electoral. Así pues, será la primera lista desde los comicios de 1995 en los que su nombre no estará en la papeleta de los populares.

El concejal ha asegurado que esta decisión ya estaba tomada en mayo del 2019, cuando a pesar de la victoria en las urnas “tomé la decisión que hago público hoy” y ha recordado que ya en momento de la investidura de la socialista Elena Martín Vázquez, Alejo Riñones dijo en su discurso “que estaba seguro que no seria el quien encabezaría la lista del PP”. El popular ha indicado que, a pesar de estar ya tomada la decisión, “no han sido pocos los bejaranos que me han parado por la calle y me han expresado su deseo de que yo volviera a la alcaldía”, además de recordar que “lo fácil hubiera sido irme tras las últimas elecciones” pero que se comprometió a ser “el líder de la oposición y así lo he hecho y seguiré así hasta el final de la legislatura” ha expresado.

En cuanto al candidato, Riñones no ha dado ninguna pista: “Es una persona de mi confianza y de confianza del Partido Popular” y ha querido dejar claro que esto no significa que abandone la cúpula comarcal del PP: “el candidato liderará la candidatura al Ayuntamiento de Béjar, no el Partido Popular”, por tanto Alejo Riñones seguirá siendo el presidente del PP en la comarca de Béjar.

Por último, el todavía concejal ha querido agradecer a todos los concejales con los que ha trabajado en estos años, a los trabajadores del Ayuntamiento, a los medios de comunicación, a la familia y a los bejaranos y bejaranas que “me han dado el honor de ser el alcalde durante todos este años” y ha recordado que sus resultados al frente del PP en estos años son “históricos e incuestionables” y ha añadido los más de “800 proyectos que hemos realizado en estas cinco legislaturas” como la Estación de Esquí de La Covatilla o el Jardín de El Bosque.

Alejo Riñones fue alcalde de Béjar desde 1995 hasta 2007 y desde 2011 hasta 2019, también fue Diputado provincial y procurador en las Cortes de Castilla y León. Preside el PP de Béjar desde el año 1993 y continuará en este cargo hasta que se realice el congreso comarcal, que está en espera de que se lleve a cabo primero el provincial en Salamanca.