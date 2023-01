Un “extraño” incendio en un garaje provoca daños en tres vehículos y en las instalaciones del edificio

Tres coches afectados y diversos daños en las instalaciones es el resultado del incendio que ha ocurrido este domingo en un garaje de la calle Almansa de Salamanca.

El fuego se ha iniciado en la parte trasera de uno de los vehículos, un Seat Altea, que no había sido utilizado por su dueño. Un hecho un tanto “extraño”, según han afirmado desde el Parque de Bomberos de Salamanca, ya que normalmente el origen de un incendio está en la zona del motor. Por este motivo, no se descarta que haya sido intencionado, aunque tampoco, de momento, se puede asegurar ese extremo.

Tres camiones de Bomberos y un coche de mando, así como diez efectivos han trabajado durante casi dos horas y media en la extinción del fuego. En concreto, según las mismas fuentes, dos horas y 25 minutos entre las extinción y la posterior ventilación del garaje.

Las llamas han calcinado la parte trasera del coche donde se inició el fuego. También ha resultado dañado por radiación otro vehículo (un Volvo) de la plaza de al lado y un tercero por la caída de cascotes del techo.

Las altas temperaturas, según los Bomberos, han afectado a las bajantes del agua del edificio -los desagües justo pasan por el techo del garaje- así como a los elementos de iluminación del mismo.

El garaje a pie de calle y de una sola planta es de dimensiones pequeñas, por lo que en el momento del incendio no había más que ocho o nueve coches. Pese a la magnitud del incendio que llenó todo el garaje de humo, este no ha afectado a las viviendas. Por suerte, no ha habido que lamentar daños personales