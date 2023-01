Triunfo meritorio del Piensos Durán Albense en casa del A Estrada (4-6)

Triunfo meritorio para el Piensos Durán Albense frente al A Estrada que les hace subir un puesto y evitar que su perseguidor les adelante. Comenzaba el conjunto verde sin encontrarse en pista y con unos gallegos apisonando a los nuestro. Los peores presagios se cumplían, 1-0 para los pontevedreses.

Sin embargo los del Piensos Durán Albense FS conseguían empatar la contienda con un golpeo de Jorge tras un libre indirecto en la frontal del área. Pero la tarde no iba a ser para nada tranquila. A los pocos minutos, el A Estrada recuperaba la diferencia en el luminoso con otro tanto.

Sin embargo, lejos de venirse abajo, el Piensos Durán Albense FS comenzó a desarrollar su mejor fútbol sala y, Barbero a pase de Martín, ponía el balón en las redes gallegas. Minutos más tarde, Jaime ponía por delante en el marcador a su equipo, con otro golazo marca de la casa, haciendo sus funciones de pivot con una gran asistencia de Martín.

El A Estrada pedía tiempo muerto para reconducir la situación, pero nada más lejos de la realidad, el Piensos Durán Albense estaba "on Fire" y de estrategia y con un soberbio golazo, Barbero marcaba el 2-4 con un cañonazo imparable que se metía por la escuadra. Así se llegaba al descanso, con un resultado favorable para los albenses, pero para nada un resultado tranquilizador en este deporte.

Y así pasó, los primeros minutos de la segunda parte fueron de avasallamiento local y una presión deportiva aplastante, acompañados de su furiosa afición y unos árbitros desbordados por la situación. En los cuatro primeros minutos, ya se marcaban 4 faltas en contra del albense. Y para más inri, la expulsión rigurosísima de Serginho que dejaba a sus compañeros con uno menos durante 2 minutos. Tiempos de mucho trabajo y esfuerzo con grandes intervenciones de Carlos, como en todo el encuentro, pero que quedando diez segundos para finalizar, encajaban un golazo por la escuadra que los albenses nada podía remediar.

Minutos más tarde, en una jugada poco efectiva en defensa por parte del Piensos Durán Albense FS, ponía la igualada en el marcador, con unos Estradenses crecidos y unos albenses superados. Después de varias jugadas atajadas por Carlos, un cerrojo en momentos determinantes del partido, llegó quien tenía que llegar. Jaime aprovecha un mal saque del portero local para, de dos tiempo, adelantar a su equipo con el 4-5.

Quedaban ocho minutos para el final y no iba a ser fácil. Los locales apostaban por el portero jugador quedando 5 minutitos para el final. Pero el Piensos Durán Albense FS no iba a conceder ninguna ocasión para que les igualasen. Y fruto de una buena y correcta defensa, Barbero hacía su hat-trick particular y ponía a su equipo con un claro y victorioso 4-6. Con este resultado, el Piensos Durán Albense FS se colocan cuartos en la tabla, esperando a recibir en casa, el sábado 21 de enero a las 18:00h, al Ribeira FS.