O nosso tempo é tão exigente quanto competitivo. E a ambição comanda as dinâmicas comunitárias. É preciso triunfar na vida a todo o custo. Subir a escada social. Ter mais e mais. Ter mais que os outros e mostrar isso. Fazem-se corridas desenfreadas. Alucinantes. Todos querem ter. É preciso ter e demonstrar que se tem. É preciso exibir como evidência do triunfo. Nas livrarias esgotam-se os livros sobre a arte de triunfar na vida e de como obter sucesso. Os outros livros, os que relatam outras narrativas e outras tantas poesias ficam pelas prateleiras, no longo silêncio do pó. Devoram-se os capítulos de como triunfar na vida. Suga-se a informação rapidamente. É preciso colocá-la em prática. Em alguns casos resulta. Em outros não. Mas a corrida continua que esta malta é persistente e resiliente como agora se diz. É preciso ter. É preciso ter coisas, dinheiro e luxos. Lutemos por esse grande objectivo de vida que entretanto vai passando também a uma velocidade demasiado alucinante. Mas, enquanto muitos procuram ter esquecem-se de ser. Não dedicam atenção à vida e a todo o encanto que ela nos merece, justamente por ser tão breve. Os bens materiais que se alcançam são voláteis e inconstantes. A vida também é assim. Hoje estamos e amanhã podemos não estar. Somos demasiado frágeis como sabemos. Somos pó do universo e a ele regressaremos mais rapidamente do que julgamos, especialmente se nos distrairmos com tempos e espaços do ter, em vez de nos concentrarmos no ser e no viver. Complicamos o que é simples. Podemos viver com pouco e sermos felizes. O problema é que só descobrimos isso demasiado tarde, quando o tempo que nos falta nos foge ainda mais depressa. A vida é para ser vivida. É para nos deixarmos levar por ela. É para nos deixarmos encantar com ela. Para isso precisamos de ser livres , deixando de ter amarras às coisas que julgamos preciosas. Triunfar na vida, como nos diz o grande Senador da Democracia e ex-Presidente do Uruguai, Pepe Mujica, “não é ganhar. Triunfar na vida é levantarmo-nos, cada vez que caímos!” É se fizermos isso triunfaremos não vida. Não precisaremos de mais nada para além de uma mão amiga e amor, muito amor. O sol brilha para os que se ligam em abraços fraternais que juntam afectos, amizades e cumplicidades. O nosso compromisso deve ser com a vida. E não com as coisas da vida. São as pessoas que importam. Não o que as pessoas têm ou querem ter. Tudo é incerto e volátil, menos a nossa férrea vontade de amarmos a vida como ela é, repleta de problemas e vicissitudes e também de muito encanto que é preciso descobrir. Triunfar na vida é viver, amar e correr pelos campos em liberdade. Não precisamos de levar nada, só temos que respirar e deixar a brisa do tempo entrar.