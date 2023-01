Santolino cumple y acaba el Dakar dentro del top 10

Lorenzo Santolino (Sherco) ha terminado su participación en el Dakar con un excelente noveno puesto tras conservar sin problemas la posición en la última etapa. En su quinta participación en el rally más duro, Santolino suma un noveno puesto al undécimo del año pasado y el sexto de 2020, su mejor resultado, lo que le consolida entre la élite de la especialidad en la que es un piloto reconocido. Ha sido, además, el mejor español en la clasificación final. Todo después de una carrera en la que ha brillado por sus dotes de control y por saber leer la carrera en todo momento.

La última etapa, disputada este domingo, tenía que ser la de la confirmación. Santolino había accedido al ‘top ten’ mediada la prueba y en la penúltima etapa se ponía noveno beneficiándose de dos abandonos. Contaba con margen para quedarse definitivamente con uno de los codiciados puestos entre los diez mejores: 20 minutos por detrás al décimo y lejos del octavo. Para conseguirlo, había que superar la última etapa, 136 kilómetros de especial en arena de playa, pero que se ha complicado por las lluvias: el recorrido era en algunos puntos un barrizal que ha complicado el día y que se suma al catálogo de condiciones climáticas difíciles de este Dakar en el que ha llovido mucho y se ha pasado frío.

Para la última y decisiva etapa, el salmantino salía entre los nueve últimos a pista: el reglamento decía que el orden para este domingo era inverso a la clasificación provisional, no conforme al resultado de la última etapa. Así que Santolino entró en la cronometrada cuando había pasado buena parte de la concurrencia y se encontró con el barrizal del kilómetro 33, la complicación del día, que superó sin problemas. En meta le ganó la partida a los dos pilotos con los que se jugaba algo: mejor tiempo que Caimi, que se quedó décimo, y también mejor que Cornejo, al que no pudo arrebatar la octava plaza porque estaba muy lejos en la clasificación. Por delante, un final sin precedentes: Benavides y Price se han jugado la victoria en la última etapa a la que llegaban separados por 12 segundos. Al final, triunfo del argentino que ha ganado la etapa con ventaja.

“Ahora sí, ya estamos en el final. Muy contento, satisfecho con el resultado, otro día más que el principal objetivo era llegar al final sin problemas. Se trataba de mantener la novena posición, pero ha sido un día complicado por cómo estaba el terreno, con muchas trazas de los classic del día antes. Y muchos way point.wpp, que son los que se validan a 20 metros con apertura de flecha a 100, y te obligan a estar muy pendiente de que los estás validando. Me ha pasado dos veces de ir bien, pero con una pequeña variación, 20 metros es poco, y tener que volver a validarlo”, ha comentado.

“Un Dakar que me lo he pasado muy bien, con buenas sensaciones. La moto ha funcionado perfectamente, aunque tenemos puntos a mejorar que ya sabíamos y en los que estamos ya trabajando de cara al próximo Dakar. Contento de cómo ha funcionado el equipo, con el ambiente del equipo, hacen las cosas fáciles. Quitando el cambio de motor, que fue acertado porque no influenciaba mucho por posición. Fue acertado, estamos aquí sin problemas y no cambia nada, es un noveno puesto. Lucharemos por más el año que viene”, ha comentado el piloto salmantino que ha agradecido “a todos los que están detrás, al equipo, a los patrocinadores que cada años confían en mí, a mi familia, a los que están siempre detrás: el Dakar es una vez al año pero se empieza a preparar ya, y hay muchos puntos alrededor que hacen posible que esté aquí en este Dakar y en los que vendrán”.