Pequeñas cosas, sin importancia, paseos por la ciudad admirándola y, en ocasiones, una incursión por esta política que tanta palabras ocupa y tantas páginas de diarios mantiene por mor de una clase privilegiada y mediocre que nos trae con sus dichos y actuaciones un exabrupto en cada frase. Llegará un día en el que acabe este martirio, los dioses lo quieran, aunque el castigo de momento no cesará, se anuncian desde ya las elecciones municipales, casi cinco meses de lindezas de los unos y de los otros. Y de promesas nunca cumplidas, “soy el mejor candidato”, alcalde como yo ninguno, nos sigue diciendo la canción. Y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, allá se va un barbado jovencito, con mando en plaza grande, a soltar una barrabasada tras una tontería, para ordenar a los médicos y educar a las mujeres. Señor, señor, voy a deshacer esos pactos aunque me quede sin gobierno, exclamé.

A mis cosas, que me pierdo en el barrizal. Señor alcalde, regidor mayor de estas mis calles, le invito un día cualquiera a que se venga con este modesto escribidor, no a un largo paseo pues soy consciente de sus muchas obligaciones, sino a pararse una mañana soleada en el centro de la Plaza, la más hermosa de todas las plazas, contemplando su belleza y observando balcones, rejerías y fraileros. Recuerdo que cuando era muy niño me entretuve una tarde en contar las ventanas, doscientas setenta, si no se me perdió alguna entre las sumas. Una minucia, no más. Pero lo importante es ver el estado de ellas y en especial la pintura, cada una de su color, su textura y su brillo, como a cada cual o a cada propietario le parece o se le antoja. Y recordando se me ocurrió una cosa (del mismo modo una minucia): compre usted unos miles de botes de pintura, los que sean suficientes, y manos a la obra. Digo manos a la brocha.

Si tiene tiempo, puede ser camino de su casa a la hora de comer, podemos parar en la plaza de España, a la entrada de María Auxiliadora. Parado allí a ratos y a menudo, veo venir el autobús (el 3 o el 6 por allí pasan regularmente) y se pueden comprobar las complicaciones y obstáculos con las que el conductor se encuentra hasta llegar a su próxima parada: primero cuatro horrendos contenedores, después una zona de carga y descarga ocupada por lo general por el más listo de la clase, un coche cualquiera que nada tiene que descargar y que posiblemente viva a unos metros. La solución para los contenedores, colocarlos encima de la acera, como en su día se hizo en la avenida de Mirat, a la entrada de la calle Pollo Martín; en cuanto a la pintada amarilla señalando descarga, suplirla por un carril de sólo bus para expulsar espabilados, permitiendo con ellos que el autobús no se vea obligado a entorpecer la circulación.

Si caminamos unos pasos más, señor alcalde (y ya nos despedimos para no aburrirle con mis tontunas) unos segundos en la calle padre Astete. No hace mucho que se han hecho obras, se levantó por completo, y supongo que ha vuelto a presentar un buen estado de revista. No he querido pasar a ver su resultado para no llevarme una decepción, no soy tan iluso como para pensar que mis escritos lleguen a la Casa Grande, y tampoco soy ingeniero o urbanista. En uno de mis artículos opinaba que la raya verde que señala la ORA estaba mal colocada, al lado izquierdo en sentido de la circulación, donde existen ocho garajes por lo que las plazas de aparcamiento son escasas. Al otro lado podrían estacionar media docena de vehículos más. En acabando este escrito, tal vez me acerque a ver el resultado, pero sin confianza. De todo esto que escribo como al caer, sin intención, proviene el título, simples minucias.

Jotamar, [email protected]