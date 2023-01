Los ruidos en viviendas, lo más destacado de la madrugada en Salamanca

Hasta en cinco ocasiones han tenido que desplazarse en la madrugada de este domingo los agentes de la Policía Local a distintos puntos de la capital salmantina por avisos de ruidos en viviendas. En concreto, según fuentes municipales, se han producido en la calles Alfareros (00:00 horas), Gargabete (0:47 h.), Jean Monet (1:17 h.), Grillo (1:17 h.) y Winston Churchill (4:59 h.). Todas ellas se han solucionado mediante medición de la Policía Local.

Y una madrugada festiva más, no ha faltado la conducción bajo los efectos del alcohol, con un positivo por alcoholemia a las 6:32 horas en la carretera de Ledesma. En esta ocasión no se ha interpuesto tasa administrativa, si no que los agentes han abierto diligencias judiciales.

El ruido ya había sido protagonista en la madrugada del sábado, aunque en esa ocasión los avisos fueron por dos establecimientos de ocio nocturno, en la zona de Santi Spíritud y el Teso de Buena Vista.

Pese a los ruidos y el alcohol al volante, el fin de semana salmantino ha sido bastante tranquilo para la Policía Local sin ningún incidente importante.