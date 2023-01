Casañ: "Hemos salido ganando el partido por cómo animaba la gente desde el minuto 0"

"A mí con malas caritas no me va a conquistar nadie, me conquistan entrenando y dejándose todo", ha dicho

Raúl Casañ, entrenador de Unionistas, ha atendido a los medios de comunicación al término del partido entre su equipo y el Pontevedra.

Valoración: "Era un partido muy importante y necesitábamos sumar. Ha sido un buen Pontevedra y había que ganar como fuera".

Once inicial: "Siempre digo que los que están dentro del vestuario, pueden jugar en cualquier momento. A mí con malas caritas no me va a conquistar nadie, me conquistan entrenando y dejándose todo".

Ambiente en el Reina Sofía: "Hemos salido ganando el partido por cómo animaba la gente desde el minuto 0. El jugador se siente valorado y fuerte. En casa es donde tenemos que salvarnos".