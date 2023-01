¡¡Bombazo en el baloncesto español: Roberto Íñiguez anuncia que deja de ser el entrenador del Perfumerías Avenida!!

¡¡Bombazo de época en el mundo del baloncesto femenino español!! Roberto Íñiguez ha anunciado que deja de ser el entrenador del Perfumerías Avenida. Así, el técnico lo ha comunicado en rueda de prensa tras el partido contra el Gernika, que ha tenido lugar en el pabellón de Würzburg.

LA DESPEDIDA

"Es la temporada en la que mejor he entrenado. Dejo un equipo lanzado y hoy hemos hecho un trabajo muy bueno. Somos el blanco de las hostias y parece que nadie quiere que juegue Final Four. Me voy ahora porque creo que el equipo sí está en el punto de disputar todo y lo que se necesita es que se vaya el entrenador. Quiero limpiar y sé que yéndome pasará. Mi figura es la del enemigo de todo el mundo, aunque antes me pedían autógrafos. Soy un tío jodido y con carácter. Mis jugadoras me quieren con locura. Si les pica al resto, que se jodan. Defiendo a mi familia y la gente no está acostumbrada. Puedo perder dinero, un amigo... pero no voy a cambiar y estoy orgulloso de llamarme Roberto Íñiguez. Este equipo va a ganar la Copa, la Liga y va a pelear por la Final Four. Nadie manipula y el traje lo lleva el presidente, no uno que lo tiene de rayas de los años 80 o 90. Hay futuro como no había en años. He estado al borde de la debilidad y ahora estoy bien. He actuado tres o cuatro días desde que lo decidí, aunque las jugadoras no son tontas. Viene un tío cojonudo a entrenar y lo hará muy bien. Le he dado la enhorabuena a Recio. He pensado en el bien común y mis amigos me dicen que desconecte. A las jugadores ya les he dicho más o menos al lugar que voy. Me he dejado la vida por el equipo y he envejecido mucho en dos años. Ya os lo digo yo porque lo he visto en una foto de la Supercopa que ganamos en Bilbao. Tenía más años firmados y es una decisión mía. No es que perdone el dinero y ha sido un año muy complicado. Debo mirar lo mío y pensar en lo que viene. Iré a un equipo que no juegue contra Avenida. Debo viajar en breve. Parece que había que jugar tres Final Four en tres años. ¿Quién ha metido tanta mierda para que el entrenador se vaya? Yo sí lo sé".