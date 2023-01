El modelo del Villamayor para la base: "No buscamos el resultado por encima de cualquier cosa y todos los niños tienen que jugar"

"No permitimos que un chico se quede dos semanas sin jugar o que solo jueguen 5 o 10 minutos. Estamos encima de eso", ha comentado Tino Iglesias, el director deportivo del club

El Villamayor es una de las disciplinas más conocidas de toda la provincia y desde SALAMANCArtv AL DÍA nos hemos puesto en contacto con Tino Iglesias, el director deportivo, para que nos hablase en profundidad y desde dentro: "Somos como un club social y nos nutrimos con un 80-90% de chicos del municipio. Llevamos dos años en la coordinación, aunque en mi caso ya son ocho con el fútbol 11, e intentamos que los chicos se integren".

De este modo, los números hablan muy bien, puesto que en la actualidad se cuenta con un total de 230 niños repartidos en 12 conjuntos dentro de la base. Así, el alto cargo ha contado lo que significa luchar contra los 'grandes': "Es bastante complicado gestionar el hecho de que intentemos formar a chicos del pueblo y los que más destaquen se vayan a los clubes punteros. En los últimos años hemos contado con técnicos más especializados y los entrenamientos son mucho mejores. Antes tirábamos de delegados y cubríamos como podíamos. La marcha de jugadores ha sido inferior y solo se nos pueden ir dos o tres chavales por temporada. Están cómodos porque competimos y los equipos suelen terminar entre los 5-6 primeros".

Además, Tino Iglesias ha confesado lo que ha supuesto la pandemia del coronavirus en el Villamayor, aunque sí que ha admitido que la cosa ha mejorado considerablemente, puesto que "con la pandemia perdimos 130 niños y eso supuso seis o siete equipos menos, especialmente en categorías de fútbol 7. Pasamos de 17 a 8 equipos y en dos años hemos aumentado otros 4. Estamos haciendo un buen trabajo y los chicos vuelven a apuntarse. Los padres han perdido un poco el miedo a la situación".

Entre tanto, y mirando de cara al futuro, el miembro de la entidad local ha manifestado la forma que tienen de trabajar internamente: "Hemos creado una escuela de porteros dentro del organigrama con Salva, que fue el entrenador de porteros del Salamanca en su día. Estamos consiguiendo que los chicos, a través de la forma de entrenar, se activen y compitan mejor. No buscamos el resultado por encima de cualquier cosa y todos los niños tienen que jugar. No permitimos que un chico se quede dos semanas sin jugar o que solo jueguen 5 o 10 minutos. Estamos encima de eso. El deporte en Salamanca, en el mundo del fútbol, va a peor. Solo buscamos el ganar, el ganar y el ganar... pero eso no vale para todas las categorías. Se debe aprender el fair play y el respeto, creo que eso lo estamos perdiendo".

Por último, Tino xxxx, ha realizado un llamamiento para que el club crezca: "Las instalaciones son municipales y desde el Ayuntamiento nos van nutriendo con las mejoras que se han realizado. Villamayor necesita tener su grada, unos vestuarios mejores y, en el último pleno, se ha aprobado el tema del aparcamiento y las gradas. Las obras están en proceso ahora mismo y necesitamos algo similar a lo que tiene Carbajosa".