Santolino navega en el ‘empty quarter’ y ve a un paso el top ten del Dakar

Lorenzo Santolino (Sherco) está a un paso del ‘top ten’ cuando quedan dos etapas para acabar el Dakar, lo que sería mejorar su resultado de la última edición. El salmantino, hoy puesto 18 en la etapa sin ceder mucho tiempo, ha disfrutado en las dunas en lo que está siendo una experiencia importante de cara al futuro y se ha puesto a ocho minutos del décimo puesto cuando quedan unos 300 kilómetros frente al cronómetro, repartidos entre las dos últimas y decisivas etapas.

La etapa de este día 13 de enero constaba de 185 kilómetros de especial y un largo enlace de más de 300 por la inmensidad del ‘empty quarter’. La segunda parte de la maratón obligaba a los pilotos a salir a un terreno de dunas sin casi haber tocado la moto y sin ayuda mecánica tras la etapa del jueves. Sin embargo, el recorrido era casi idéntico al del día anterior, con cordones de dunas enlazados por ‘chots’ y ‘plateaux’, largas superficies planas y rápidas entre las zonas de arena. Además, las dunas no tenían grandes cortados, que es lo más peligroso.

El salmantino partía delante tras su octavo puesto, pero varios de los pilotos que se están jugando la carrera y los puestos de honor salían por delante y ha podido aprovechar sus trazas. Tras varios días de dunas, Santolino ha empezado a disfrutar navegando sobre la arena del ‘empty quarter’, que no está siendo marcando tantas diferencias como se esperaba. Las dunas que se están encontrando no son cortadas y son más sencillas de atacar, y los cordones están separados de largas zonas rápidas. Hoy, puesto 18, pero cediendo solo 5.48, y undécimo en la general, pero con un nuevo objetivo: alcanzar al décimo, Mason Klein, que hoy ha perdido tiempo y está a solo ocho minutos. Sería mejorar el resultado de hace un año y sumarlo al sexto puesto de 2021.

En la etapa de hoy, victoria para Nacho Cornejo (Honda) y disputa por todo lo alto entre los tres aspirantes a la victoria final: Toby Price (KTM), que se ha puesto líder con la misma ventaja (28 segundos) que ayer tenía sobre él Skyler Howes (Husqvarna) y 2.40 sobre Kevin Benavides (KTM).

“Un día no muy largo, parecido a la etapa del jueves el terreno, bastantes ‘chots’ con pasos de cordones de dunas. Me he encontrado bien, he puesto un ritmo que iba cómodo, he intentado apretar en las zonas con visibilidad y mantener un poco la calma en las zonas menos visibles, pero la verdad es que el trazado que han hecho no cogía muchas dunas grandes cortadas, lo que es de agradecer. Eran bastante previsibles todas las dunas, más divertido, una conducción más relajada. Me he encontrado a gusto y he rodado sin ningún error ni nada especial durante todo el día. Al final es divertido rodar en estas dunas, sobre todo cuando hay trazas delante, tenía seis pilotos por delante, puedes anticipar más y viene bien en mi caso que tengo menos ‘feeling’, menos lectura de dunas como sí tienen los pilotos de desierto. Me lo he pasado bien”, ha comentado.

Este día 14 de enero, etapa 13, salida del ‘empty quarter’, pero todavía con protagonismo total de las dunas con largos cordones. Serán 154 kilómetros de especial y un interminable enlace de más de 500 para unos pilotos que ya están al límite.