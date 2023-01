Jehu, acerca de Marco Tulio: "Creo que si no tuviera todo, el club no se hubiera atrevido a anunciarlo"

Jehu Chiapas, entrenador del Salamanca UDS, ha atendido a los medios de comunicación en la previa del partido contra el Palencia.

Césped: "Ojalá que nos ayude el clima y podamos tener una tarde tranquila".

Once: "Creo que me gusta tener versatilidad. Iremos probando con distintos sistemas y no estoy cerrado a ninguna situación. Debemos ver lo que hay en la plantilla".

Centrales: "Hemos probado diferentes situaciones. Souley hizo buen partido".

Jon Villanueva: "Se nota que es un portero de categoría superior, tiene voz de mando y nos va a aportar mucho. Si se presenta la posibilidad de mejorar, se debe hacer".

Marco Tulio: "Es un jugador que fichó por el Salamanca y vendrá a jugar. Creo que si no tuviera todo, el club no se hubiera atrevido a anunciarlo".

Micky: "Viene a aportar perfiles diferentes y cualidades distintas. Tiene ganas de demostrar en la segunda vuelta al tener una mente fresca. No le conozco a fondo y llevo ya un tiempo en España".

Palencia: "Es un equipo complicado y con experiencia. Lo principal viene por nosotros".

Ambiente en el Helmántico: "No cambiará hasta que no ganemos y solo importan los resultados. He visto a ídolos de la afición que se hacen entrenadores y no les va bien. Hay que convencer a la gente de lo que es el Salamanca a través de resultados. Tenemos en mente ganar".

Mercado: "Ojalá que ya haya alguno, pero no lo sé. Hay interés y acercamientos. No es que no valga con lo que hay. No voy a poner a Joel de central. Nadie ha hablado conmigo para salir y no está contemplada ninguna salida más".

Álvarito: "Mas le vale al cabrón que sea bueno (ríe)".

Sátur: "Lo gestiona la directiva y espero que haya quedado resuelto. Se le dijo que siguiera en el club y él lo estudiaría".