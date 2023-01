Así es Jony, Míster Salamanca 2023: “Siento responsabilidad y ganas a partes iguales”

Jonathan Lorenzo tiene 22 años, estudió Diseño Gráfico y Publicidad aunque trabaja como técnico profesional de automoción. Le gustan los coches, el fútbol y disfrutar de su familia y amigos; y ahora va a representar a Salamanca en el próximo Míster Internacional España 2023.

Unos días después de que el concurso hiciese oficial su participación como representante de la ciudad charra, visita las instalaciones de SALAMANCArtv AL DÍA, dónde le conocemos un poco más a través de una entrevista. Se define como “responsable” y “ambicioso”, aunque esto último “con cabeza”.

Le gusta que le llamen Jony y es muy activo en su perfil de Instagram @jonylm77, donde tiene cerca de 3.000 seguidores. Es de un pueblo de Zamora, pero hace unos años se mudó a Salamanca para estudiar Diseño Gráfico y Publicidad y se quedó.

Su andadura en el mundo del modelaje comenzó cuando tenía 17 años. “A través de un conocido contactó conmigo una tienda de Zamora y empecé a trabajar con ellos haciendo algunas fotos”. Después, vinieron algunos pases de modelos y ahora, el certamen de belleza más conocido a nivel nacional. “Me escribieron por Instagram que habían visto mi perfil y me propusieron que si quería representar a Salamanca”.

Una propuesta que, en un primer momento, le dejó en shock. “Me quedé bloqueado, no sabía ni que decir”, explica. “Estaba de viaje y les dije que ahora mismo les contestaba. Hablé con mi chica y con mi madre, aunque yo tenía claro que iba a decir que sí”.

Aún no hay fechas ni sede oficiales para el certamen, pero Jony ya cuenta los días. “Al final es una experiencia más y son cosas que vas haciendo en la vida”, explica. No tiene que seguir unas pautas concretas ni unas normas especiales. “Me han dado total libertad, lo único que me han dicho es que intente llegar en las mejores condiciones posibles al certamen y algunas pautas físicas”.

Sobre sus armas para ganar el certamen tiene claro que no hay una específica. “La verdad es que no me considero guapísimo, pero tampoco considero que un míster tiene que serlo. Al final es todo un conjunto, es un físico, pero también tienes que saber expresarte, saber contestar a lo que te preguntan”, explica. “Creo que no solo por mi físico, sino también por todo lo demás, puedo llegar a un buen puesto, y lo voy a intentar”.

¿Será este su despegue para afianzarse en este mundo del modelaje? “No es mi idea porque yo estoy trabajando y estoy muy a gusto, pero es verdad que algo así, estar en un certamen como este, te puede potenciar mucho. Evidentemente no lo descarto, pero no es mi prioridad”, señala.

Confiesa que está “un poco nervioso”, porque es algo “muy nuevo” para él. No es algo novedoso en su familia, ya que su hermano fue Míster Zamora. “No es tan raro como puede ser de normal, pero estamos todos contentos me hace muchísima ilusión”.

Pero confiesa que también siente responsabilidad. “Al final estás representando a una ciudad y habrá gente que esté de acuerdo con que la represente y gente que no, pero como en todo”. Por eso, “voy a intentar dar lo máximo de mí, seguir mis pautas para mejorar y afrontar el concurso, intentarlo hacerlo sin muchos nervios y ser como soy, tranquilo y disfrutar también”.

Brevemente

Dos palabras que te definen: Responsable y ambicioso.

Una comida: las hamburguesas

Un perfume: Sauvage de Dior

Un referente: Cristiano Ronaldo

Conociendo a Jony en 60 segundos