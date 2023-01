El consejero de Sanidad se desmarca de Vox: "las medidas de asistencia a embarazadas son las adecuadas"

“El protocolo está bien, no se cambia. De momento no hay motivo, no se cambiará", afirma el consejero de Sanidad

“El protocolo está bien, no se cambia. Lo que sí vamos a hacer en insistir en él”. Así quiso zanjar hoy El consejero de Sanidad de Castilla y León se desmarca de Vox: "las medidas de asistencia a embarazadas son las adecuadas", la polémica surgida tras el Consejo de Gobierno de ayer, a raíz de las explicaciones dadas por el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, sobre el protocolo que aplica la Consejería para la asistencia a mujeres embarazadas.

“Me remito a lo que está escrito. Una nota de prensa en la que se habla para fomentar la natalidad de una serie de medidas”, sentenció en declaraciones a Ical, para incidir en que desde su departamento, y desde la Junta, se trabajará para mejorar la aplicación y el cumplimiento de las actividades de apoyo y atención a la mujer embarazada.

“La Junta de Castilla y León va a seguir cumpliendo los protocolos, mejorándolos en los casos en los que detectemos que son mejorables, y cumpliendo la ley y respetando la voluntad de la mujer”, insistió.

A juicio del consejero de Sanidad las medidas de asistencia a la mujer embarazada en la red de Sacyl son las adecuadas, y no hay motivo para cambiarlas. Se hará, si en algún lugar se detecta que no funciona, o si se produce una situación nueva, amparada por criterios científicos, que así lo recomiende o lo indique. “El protocolo está bien, no se cambia. De momento no hay motivo, no se cambiará. El protocolo es un ente dinámico, que si no se detecta que no funciona, no se cambia”, agregó.

Vázquez, quien declinó pronunciarse sobre las declaraciones de García-Gallardo, expresó que se va a velar de manera escrupulosa por la objeción de conciencia. “No voy a entrar a valorar lo que han dicho otras personas, yo valoro lo que está puesto en la nota de prensa que es lo que nos mueve y está hecho de un modo reflexionado”, “garantizando el cumplimiento de los protocolos y lo que dice la ley”.

De este modo, la asistencia psicosocial planteada por García-Gallardo para las mujeres embarazadas que se planteen abortar, ya se ofrece a todas las pacientes que lo precisen, sea cual sea su decisión, siempre que la matrona detecte que puede existir un problema de salud mental que deba ser tratado por un psicólogo clínico.

Además, las ecografías en cuatro dimensiones, que se realizan en todos los hospitales excepto en Segovia y Ávila, se seguirán ofreciendo en el último trimestre del embarazo, pero bajo criterio médico si el ginecólogo determina que esta prueba puede servir para detectar malformaciones o alguna enfermedad. El objetivo es también que estos dos centros las ofrezcan.

Por último, en relación a las ecografías para escuchar el latido del corazón, se mantendrán, pero a partir de la semana 12 de embarazo y bajo petición médica, puesto que al inicio del mismo podría no detectarse pese a tener un positivo en un test.

ICAL