El 'tercer tiempo', la clave del Casa María: "Nos lo estamos pasando bien porque estamos disfrutando y eso nos lleva a ganar partidos"

SALAMANCArtv AL DÍA ha apostado por la idea de reconocer la importancia del fútbol modesto y el Casa María es el primer protagonista de 2023 de una sección llamada 'El equipo del mes de Futormes'. Se trata de un bloque que lleva ya cinco temporadas en activo y actualmente marcha en la zona noble -del Grupo 2- de la Segunda División de fútbol sala, por lo que su trayectoria ha tenido de todo al haber quedado últimos algún año, pero también han sido campeones, lo que les dio el ascenso a Primera.

Así, los charros se encuentran ya clasificados para jugar el Torneo Clausura entre los 14 mejores. Por otro lado, aparte la Liga lograda en 2020, este año, ya como Casa María FS, han ganado el Torneo Solidario #vamoseli, que se ha celebrado en Terradillos. Entre tanto, Javi Muñiz es el actual MVP del Torneo Apertura, a falta de una jornada, con un total de 21 goles y 13 asistencias. Así, este medio de comunicación se ha puesto en contacto con diversos miembros del club para que explicasen lo que significa para ellos.

SERGIO VELASCO, CAPITÁN Y DELEGADO

"Yo destacaría que hemos creado el equipo con mucha ilusión después de permanecer solo tres personas respecto al año pasado. Queríamos disfrutar, no solo de jugar al fútbol sala, sino de crear un grupo en el que nos sintiéramos a gusto con gente más o menos de la misma edad, gente que no busca ser la estrella y olvidarse de todo lo demás: como el tercer tiempo o el compañerismo. Hemos encontrado también un lugar donde reunirnos, el Restaurante Asador Casa María, que junto a Rótulos Aparicio, nos ofrece su apoyo. Nos lo estamos pasando bien porque estamos disfrutando y eso nos lleva a ganar partidos y, por eso, estamos arriba. Si el vestuario está unido, los resultados salen. En lo futbolístico, además, estamos aprendiendo. Por ejemplo, no sabíamos defender un portero-jugador, igual que otras cosas que ahora sí que hacemos. Había gente que no sabía hacer cambios defensivos y ahora mismo sí. Y, sobre todo, que estamos disfrutando".

JAVI MUÑIZ, SEGUNDO CAPITÁN

"El Casa María FS es un equipo más, pero con todo lo que significa ese concepto para sus miembros, que es mucho. Es el café de antes, es la cerveza de después. Es la demostración de que, independientemente de un estado físico o de una edad, la pasión puede permanecer fresca por mucho tiempo que pase. Somos un grupo de treintañeros, con algún jovencito que nos da fuelle, pero vivimos el deporte modesto con una ilusión que, en realidad, nunca hemos perdido. Otro valor que nos caracteriza, y que creo que es importante, es el de haber sabido reinventarnos. Construir desde nuestras propias cenizas, como el ave Fénix. A lo largo de nuestras cinco temporadas en Futormes hemos ido modificando puntualmente la plantilla, pero el verano pasado tuvimos que sustituirla casi entera. Solo permanecemos tres. Además de los dos capitanes, sigue Manu González, nuestro benjamín, un jugador espectacular y, lo mejor, un chico estupendo. Tras ascender en 2020 ganando la Segunda División, la experiencia tras el parón por el Covid fue muy dura. No solo por el nivel de los rivales, que es notable, sino por nuestro propio comportamiento como grupo. Mucha gente dejó de venir y abandonó a su suerte a los mismos de siempre. El grupo nuevo es otra cosas, es compromiso e ilusión, y con eso basta".

CHEMA DÍEZ, PORTERO

"Ser portero de fútbol o fútbol sala siempre fue mi pasión y es una espinita que tengo clavada en mi vida. Lo que me hubiese gustado ser y nunca he podido de manera profesional. Poder competir en una Liga como Futormes, con amigos, conocidos y gente nueva es tan comprometido como especial; quizá muchos no lo entiendan, pero es así. Y mucho más poder hacerlo cuando los años pasan y uno está más cerca de los 40 que de los 35. Gracias a Javi Muñiz pude enrolarme primero en el Romerito de Fútbol 7, que sigo en la actualidad, y ahora en el Casa María de Fútbol Sala, para poder disfrutar de mi pasión y de algo que me encanta; debe ser verdad eso de que con los años empiezas a valorar cosas que antes no hacías. Se lo agradeceré siempre. Quien piense que esto es solo una afición, está equivocado; es pasión, competición, ilusión… y, como no, ganar, ganar y ganar. Juego para eso. En el Casa María, gracias a los capitanes, hemos formado un buen equipo dentro y fuera de la pista, que creo que es lo verdaderamente importante. Igual que en el rugby, el tercer tiempo es uno de los mejores momentos para compartir entre todos, mejor si hemos conseguido los tres puntos, claro. Hemos ido evolucionando con el tiempo, muchos de nosotros ni nos conocíamos hasta ahora y está siendo muy bonito ver cómo encajamos la personalidad de cada uno dentro y fuera de la pista. Para mí, eso es lo más importante; bueno, eso y ganar cada partido. No lo concibo de otra manera".

LA PLANTILLA

1. Chema Díez

2. Jesús Mateos

3. Roberto Gómez

4. Víctor Blanco

5. Mario Herráez

6. Javi Muñiz

7. Juli Torralvo

8. Manu González

9. Sergio Velasco

10. Rafael Chapa

11. Alberto Herráez

12. Oriol Baquero

14. Ángel Pindado