Así ha sido la reaparición de Piqué tras el huracán Shakira

No hace ni 48 horas que Shakira sorprendía a todos sus seguidores con el tema 'BZRP Music Session #53,', una canción que va dirigida íntegramente a Piqué y a su nueva pareja, Clara Chía, y que, cómo no podía ser de otra manera, ha supuesto una revolución a nivel mundial. La cantante se ha despachado a gusto contra el padre de sus hijos al no ser más explícita con sus 'indirectas' y sus fans han enloquecido.

Después de saber que cuando todo el mundo hablaba de la canción de Shakira, Piqué se encontraba en San Francisco, Los Ángeles, las cámaras de Europa Press han grabado la llegada del futbolista a su casa en Barcelona... y, cómo esperábamos, su reacción no ha sido muy positiva.

El futbolista ha guardado silencio, pero sin embargo ha sacado a pasear sus peores formas al coger su teléfono móvil y, mientras conducía su vehículo, grabar a todos los medios de comunicación que se encontraban en la puerta de su domicilio para captar la primera imagen tras el revuelo mediático.

A pesar de las preguntas de la prensa Gerard no ha hecho ningún comentario sobre este tema musical en el que también aparece el nombre de su chica, pero sí que se ha mostrado bastante molesto. Atrás quedaron aquellos años en los que las letras de la colombiana hablaban de lo enamorada que estaba del deportista.