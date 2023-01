Santolino se mantiene undécimo en la general del Dakar, a falta de tres etapas

Lorenzo Santolino (Sherco) ha superado la primera parte de la maratón en el Dakar, las dos etapas en las que no podrá tener asistencia mecánica y que empezaba hoy con 274 kilómetros de arena y dunas en el temido ‘empty quarter’, un terreno al que el salmantino se está adaptando. A falta de tres etapas para el final del rally, Santolino mantiene sus opciones de entrar en el ‘top ten’, aunque un poco más complicadas tras ser penalizado en la etapa 10 por un cambio de motor.

La etapa de este día 12 de enero constaba de 274 kilómetros de especial y un corto enlace 153. El recorrido trazado volvía a estar compuesto casi en exclusiva por dunas y el reto de hoy era gestionar la mecánica ante la falta de asistencias. Sin embargo, el equipo Sherco decidió cambiar el motor de la moto de Santolino, el único integrante del equipo todavía en carrera, por seguridad de cara a lo que queda de rally. Eso le costó una penalización de 15 minutos que le ha alejado del décimo puesto.

El salmantino partía en una buena posición, con pilotos rápidos por detrás que habían quedado detrás en la etapa anterior. Ha rodado parte del día con dos de los grandes aspirantes al título, Skyler Howes (Husqvarna), líder de la carrera, y Toby Price (KTM), segundo tras el día de hoy. De hecho, ambos está separados por 28 segundo y empiezan a quedarse solos en la lucha por la victoria final. Santolino se ha enganchado a su ritmo en dos fases de la etapa y eso le ha llevado al octavo puesto a 5,43 minutos; en la general, puesto 11 a 59 minutos exactos del líder provisional, justo 15 minutos por detrás del piloto en el décimo puesto.

“Ha funcionado todo bien, ayer el equipo decidió cambiar motor por seguridad y todo ha funcionado perfecto”, ha comentado Santolino sobre la sanción mecánica. “Tenía una buena posición de salida, con Howes y Price por detrás. Howes me ha alcanzado en el kilómetro 60 y he rodado con él unos 20 kilómetros, más tiempo viéndole, pero sin la referencia directa”, explica sobre la primera parte de la etapa.

“En el repostaje, kilómetro 150, estaba Price a unos 40 segundos detrás. Sobre el kilómetro 210 me ha alcanzado, era una zona rápida, alternada con cordones de dunas blandas, no había muchas cortadas, pero sí bastantes agujeros y cortados de poca velocidad. La verdad es que me he divertido, una vez me ha pasado he conseguido engancharme con él. Se me escapaba un poco en los ‘plateaux’, pero como tenía su referencia en la entrada de las dunas yo apuraba un poco más y me enganchaba, y así he conseguido llegar hasta el final. En los últimos kilómetros he pasado delante, no sé si Price iba con poca gasolina o era estrategia. En general, etapa sin contratiempo, me he sentido a gusto y estamos listos para mañana”, segunda parte de la etapa maratón. Antes han tenido 30 minutos para un chequeo de la moto antes de dejarla hasta la etapa de mañana.

Este día 13 de enero, etapa 12, segunda parte de la maratón, a la que Santolino llega con el motor de su Sherco ‘fresco’ lo que le puede ayudar. De nuevo, arena y festival de dunas al final de los 185 kilómetros de especial previstos. El rally, en su fase final: después quedarán las dos últimas etapas, menos de 300 kilómetros cronometrados entre ambas.