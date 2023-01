Patricia, la mujer notaria más joven de España es salmantina

Patricia Rodríguez Rubio es la mujer notaria más joven de España. Un hecho extraordinario que ha conseguido hace tan solo unos meses. Tiene 24 años y aunque nació en Alicante, con 6 añitos llegó a Salamanca, la que ha sido su hogar y donde ha crecido y estudiado, por lo que, como ella misma afirma, “soy salmantina”.

Pero antes de conseguirlo ha pasado un duro y largo proceso, que empieza antes de terminar el instituto. Concede esta entrevista a SALAMANCArtv AL DÍA. Está feliz y orgullosa de lo que ha conseguido y quiere que su historia sirva a los futuros estudiantes de la oposición: “Si yo lo he conseguido, ellos pueden”.

¿Cómo empezó tu interés por la notaría?

Se remonta a bachillerato. No tenía nada claro a qué me quería dedicar y lo pasé verdaderamente mal. Me decidí por derecho por una decisión más racional que otra cosa, por las salidas que tenía. Sin embargo, durante los cuatro años de grado descubrí que el Derecho Civil y el Derecho Privado me interesaban y gustaban muchísimo. En cuarto vivó una de las crisis existenciales más importantes, porque no tenía claro por dónde tirar. Me puse a buscar oposiciones porque siempre tuve claro que quería opositar, me gusta estudiar y quería seguir haciéndolo, y como me gustaba tanto el derecho civil descubrí las oposiciones de notaría. Antes de la decisión, una mañana acudí a la notaría de una amiga de mi madre para ver cómo era su trabajo. Me encantó. Salí feliz, con una sensación imposible de explicar. Descubrí que eso era lo mío, me enamoré de la profesión y supe que había encontrado mi lugar.

“Te tienes que acostumbrar a que los más importante en tu vida durante los años de oposición es la oposición”

¿Cómo ha sido todo el proceso?

Empecé a estudiar el 4 de octubre de 2019, el mismo año que terminé la universidad y el 24 de noviembre de 2021 aprobé el primer examen (las oposiciones las componen 4 exámenes, los dos primeros orales y los dos segundos escritos). El proceso ha sido durísimo, una media de estudio diario de entre 10 y 12 horas, descansando solo un día a la semana. Además, lo que tenía mi caso de especial es que como aprobé el primero llevando poco tiempo, cuando vi que había aprobado tenía que estudiar más porque no me había dado tiempo a mirar la materia del segundo examen. Ahí el horario cambió porque fue en unos cuatro meses y pasé a estudiar todos los días descansado una tarde. Es un proceso muy duro y difícil pero también he sido muy feliz durante la oposición. Hay que ser muy constante y tienes que sacrificar vida social, te tienes que acostumbrar a que los más importante en tu vida durante los años de oposición es la oposición. Yo he tenido mucha suerte con la gente que me ha rodeado porque siempre han estado ahí y me han apoyado y entendido.

Sin embargo, también te cambia como persona. A mí me preguntaron que si la volvería a hacer y yo he dicho que sí, porque me ha dado una confianza en mí misma y una sensación de que puedo con cualquier cosa, acabas conociéndote muy bien a ti mismo y te acabas demostrando la fuerza de voluntad que tienes. Y no son años perdidos.

Has aprobado en mucho menos tiempo que la media, ¿cuál es tu secreto?

Yo creo que no hay secreto ni fórmula mágica, ni que yo tengo nada especial. De hecho, para esta oposición no tienes que ser ni el más inteligente ni el que tenga más memoria. Si es verdad que yo lo que tenía era que era muy constante y como me gustaba estudiar no lo veía como un suplicio. Obviamente había días en los que no quería estudiar, pero tenía que hacerlo.

“Lo primero que sentí al saber que había aprobado fue alivio”

¿Qué sentiste cuándo en el último viste qué habías aprobado?

Estaba en Madrid con una amiga y cuando lo vi… pegué un grito, me puse a llorar y lo primero que sentí fue alivio. Alivio de saber que no tenía que volver a pasar por eso nunca, porque es un proceso muy muy largo. El primer examen fue el 24 de noviembre de 2021 y el último ha sido el 7 de julio de 2022, y apenas había descanso en todo ese tiempo. Fue tan rápido que no me lo terminaba de creer, al final es una locura el aprobar tan rápido. Y yo creo que no me lo voy a terminar de creer hasta que no esté trabajando. Recuerdo que me hizo muy feliz poder llamar a todos mis amigos, a mi familia, a mi preparadora y contárselo y poder ver su reacción, eso me hizo muy muy feliz porque ellos sí que desde el primer momento lo creyeron. Recuerdo sus gritos, sus lloros y eso fue lo mejor de aprobar.

¿Hay que tener vocación en la notaría?

No sé si es necesario, pero ayuda. Ayuda en la oposición y de cara al trabajo tienes unas ganas increíbles de empezar a trabajar y de hacerlo bien.

Consejos para los futuros opositores.

Hay que intentar ser positivo y confiar en uno mismo, aunque sea difícil. Yo me decía no pierdes anda por decirte que vas a aprobar, pero puedes perderlo. Otra cosa que a mí me ha venido bien es que cuando atravesamos dificultades personales, que a todos nos pasa, en vez de utilizarlo como excusa yo lo intentaba para evadirme. Por ejemplo, a mí pocos meses antes del primer examen perdí a mi abuelo, una de las personas que más quería y al que le encantaba la oposición y me quería ver aprobar, y aunque yo le perdí esa misma semana fui a cantar los temas y seguí porque es lo que él habría querido. Otro consejo es que no estudien para salvar el cante del preparador, sino que intenten comprenderlo y retenerlo de verdad. Y por último no fijarse en los demás, porque a cada persona le sirve un sistema.

¿Qué opinas de las redes sociales y este sector?

Hay muchas cuentas que divulgan mucha información sobre notariado y su labor y me encanta, porque a nosotros mismos nos sirve para refrescar materias y también porque sirve para acercar este mundo a los ciudadanos. Son un instrumento muy importante y muy útil.

Patricia, ya has aprobado. ¿Qué viene ahora?

Ahora viene el paso que más ilusión me hace: empezar a trabajar. El destino es Espinosa de los Monteros, un pueblo al norte de Burgos. Es un nevo reto porque ahora es aplicar la teoría a la práctica, pero estoy con muchas ganas e ilusión de empezar esta nueva etapa.