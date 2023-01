Los servicios de Actividades Culturales y Ediciones USAL publican el catálogo ‘Órbitas salvajes 2’

El Servicio de Actividades Culturales, junto con Ediciones Universidad de Salamanca, publica el catálogo 'Espacio de Arte Experimental de la Universidad de Salamanca'. Órbitas salvajes 2”, que recoge un total de cinco proyectos seleccionados en junio de 2020, desarrollados entre marzo del 2020 y julio del 2021.

De las cinco propuestas artísticas, una es individual, “Not an oscilloscope (nor a lissajous)”, de Lucas Salinas Pascual, y el resto colectivos: “CMYK”, de Fernando Matías Acedo Herrera y Germán Domínguez Ramos; “Barahúnda”, de Isabel Núñez y Pablo López; “Xenodochium, espacio de conciencia”, de Alicia Alonso Fernández y Gema Garmendia Trueba; y “Monstruar”, de Estela Alonso Solís, Inés Benito Riesgo, Juan Francisco Rico Vázquez y Mar Calles Blanco.

El proyecto “Órbitas salvajes” surgió como una iniciativa con la que se pretende “abrir paso a formas experimentales inesperadas que discurren por trayectorias poco o nada predecibles”, según explica en la presentación Ana Pol, coordinadora del catálogo y profesora de la Facultad de Bellas Artes. “Una vez más conseguimos dar cabida en este nuevo catálogo a una parte del diverso panorama de prácticas artísticas que se generan entre los estudiantes de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Salamanca”.

Sobre esta idea abunda, Diego del Pozo, vicedecano de Infraestructuras y Extensión Cultural de la Facultad de Bellas Artes, quien considera que con esta segunda edición de “Órbitas salvajes” se ha conseguido “consolidar la convocatoria que venimos realizando desde el Decanato de Bellas Artes y el Servicio de Actividades Culturales, incluso pese a la interrupción y dificultades que entrañó la pandemia de la Covid-19”.