Carriedo asegura que los hospitales de CyL no tienen "el nivel de saturación" de otras comunidades

El portavoz de la Junta pide mantenerse "muy atentos", ya que reconoce no ha llegado el pico máximo de la gripe

El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha asegurado este jueves que los hospitales de Castilla y León no tienen en estos momentos el nivel de saturación de los centros hospitalarios de otras comunidades autónomas si bien se ha mostrado partidario de mantenerse "muy atentos" ya que, según ha reconocido, todavía no ha llegado el pico de máxima intensidad relacionado con la gripe.

"Mantenemos el refuerzo pleno en torno al funcionamiento de los hospitales", ha asegurado el portavoz de la Junta que ha admitido que Castilla y León no está exenta de problemas para insistir en la necesidad de mantenerse atentos a la evolución por lo que ha llamado a buscar soluciones estructurales con un nuevo llamamiento a un trabajo conjunto para aumentar la dotación de profesionales y para mejorar el modelo de financiación autonómica que, según ha recordado, es el que garantiza la prestación de los servicios públicos.

"Castilla y León no es una isla, no lo fue y no lo será", ha admitido también el portavoz que sí ha destacado y reivindicado el "muy alto" porcentaje de inmunización alcanzado en Castilla y León, especialmente de la población de riesgo.