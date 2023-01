Una sociedad a punto de estallar

Veo y leo casi con estupor, que la gente en general, no solo esos a los que llamamos gente, que esos se soliviantan o encrespan o se amotinan al son de la pandereta de los supuestos líderes sin detenerse a pensar en el motivo, si es que lo hay, de esos actos, sino los que presuntamente son personas entendidas en cuestiones sociales y políticas, los mismísimos transmisores de novedades y noticias, aquellos encargados, sin que sepamos quien les ha encargado, de informar al pueblo llano, se escandalizan al ver lo que está pasado en el mundo en general: Violencia, maltratos, asaltos a instituciones… y la madre y padre de todos los males: la guerra.

Yo no sé si es que se hacen los tontos o es que realmente lo son, y al analizar estas dos posibilidades no acierto a saber cuál de las dos es la peor.

Los encargados, desde diferentes puestos, de hacer una sociedad más justa y sana, es decir, hacer Política, así con mayúscula, en lugar de dedicar sus esfuerzos a estos loables fines, se dedican en cuerpo y alma, día y noche a enfrentar a la sociedad. Predican que sus ideas son la verdad y que con ellos viviremos mucho mejor, que el otro, por el mero hecho de ser el otro, te engaña, te roba, tiene ideas perversas y un montón de etcéteras a cada cual peor. ¡Señores míos! ¿Si siembran estos vientos por qué se asustan cuando llega la tempestad?

El pueblo llano que no quiere molestarse en pensar en si lo que nos dicen es cierto o no, acepta esas ideas y las hace suyas, por lo que automáticamente se crea un enemigo: todo aquel que piense de forma distinta, con lo cual tenemos un caldo de cultivo que bulle bajo la mentirosa capa de la sociedad del bienestar, que se va debilitando día a día, siempre a punto de estallar como la lava de un volcán. Llegará un día en que la presión del odio y la rabia contenida sea tal que necesitarán un hueco por donde salir, y esta, nuestra cómoda y segura sociedad, estallará arrasando todo lo que encuentre en su camino.

El odio que nuestros líderes políticos, o sus adláteres (léase prensa, radio, televisión y otros medios de comunicación) van sembrando día a día va alimentando el alma y ennegreciendo el corazón del influenciable pueblo, acumulando en su interior tal cantidad de odio que llegará un momento que no podrá reprimirlo y terminará cometiendo atrocidades impensables, pues el ser humano, todos lo sabemos, es capaz de lo más bello y de lo más terrible.

Esta peligrosa situación no cesará hasta que nuestros dirigentes dejen de hacer electorería, de ser politiqueros, como diría Unamuno, y se dediquen a hacer Política, se traten y se comporten con la educación y el respeto que el otro merece por muy contrarias que sean sus ideas.

Mucho me temo que hoy por hoy no tenemos políticos que den la talla para conseguir esos fines. Hasta que no encuentren puntos comunes a base de ceder cada cual en sus ambiciones, la sociedad no estará segura. Dado que la sociedad tiende a mimetizarse con sus líderes, la actitud de estos marcará el comportamiento de aquellos.

Como diría Estanislao Figueras, primer presidente del Poder Ejecutivo de la I República: “Señores, ya no aguanto más. Voy a serles franco: ¡estoy hasta los cojones de todos nosotros!”

Luis Gutiérrez Barrio